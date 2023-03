Mia Ceran, mamma per la seconda volta: è nato il piccolo Lucio/ L’aneddoto sul nome

Mia Ceran e l’emozione per il neo nascituro: la “dedica” a Lucio Dalla

Una lieta notizia è stata annunciata da uno dei volti di punta delle reti Rai: Mia Ceran ha infatti comunicato di essere diventata madre per la seconda volta. Lei stessa, sfruttando la risonanza del web, ha postato sui social una dolcissima foto che ritrae le piccole e dolci mani del nuovo nascituro. Chiaramente, per quanto felice, il momento merita la giusta privacy e Mia Ceran ha evitato di aggiungere ulteriori dettagli che possano ledere la tranquillità che merita in questo momento.

L’unico aneddoto trapelato e che sta interessando il web in merito alla nascita del secondogenito di Mia Ceran riguarda la scelta del nome. Infatti, la donna avrebbe scelto di onorare la sua stima per un cantante storico della musica italiana passato a miglior vita. Per farlo, ha scelto di chiamare il suo secondo figlio Lucio, in ricordo del compianto cantautore Lucio Dalla. Il post su Instagram con le manine del piccolo in bella vista era infatti impreziosito dal sottofondo musicale de La sera dei miracoli, scritta e interpretata proprio dall’artista in questione.

Mia Ceran, il post su Instagram per la lieta notizia: “Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito…”

“Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo“, questa la didascalia scelta da Mia Ceran per il post che racconta la gioia della nascita del suo secondo figlio, Lucio. La scelta di commemorare la sua grande stima per uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano è chiarita anche dalla scelta di aggiungere nel post una breve citazione al brano La sera dei miracoli: “Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, si muove la città con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà; ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola”.

La scelta di Mia Ceran di scegliere il nome di Lucio Dalla per il suo secondogenito è inoltre impreziosita da un ulteriore aneddoto. Il noto cantautore è nato infatti nel mese di marzo, proprio come il neo nascituro della conduttrice. Intanto, gli appassionati si domandano quando riprenderà la programmazione de Nei tuoi panni, il nuovo talk condotto proprio da Mia Ceran e bruscamente interrotto proprio per via dell’impossibilità della conduttrice di riuscire a portare avanti il progetto. Per il momento, non sussistono buone o nuove notizie in merito; si vocifera di un ritorno per il prossimo autunno, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.











