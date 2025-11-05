Mia, chi è e malattia della figlia di Cesare Bocci e della moglie Daniela Spada: "Sofferto di DCA. La Battaglia non è ancora finita"

Mia, chi è la figlia di Cesare Bocci: dalla malattia della mamma al debutto in

Mia, chi è la figlia di Cesare Bocci e della moglie Daniela Spada. Mia è nata il 26 marzo del 2000 ha dunque 25 anni e sta seguendo le orme del padre. La giovane ha vissuto momenti non facili già dalla sua prima infanzia. Poco giorni dopo il parto, infatti, sua mamma, Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci è stata colpita da un ictus. Per l’attore è stato un colpo durissimo che si è ritrovato a doversi occupare della moglie con una figlia da crescere.

Anche il rapporto di Mia, figlia di Cesare Bocci, con sua madre, non è stato facile. La donna, infatti, si è svegliata dal coma non sapendo neanche di essere mamma e ritrovandosi davanti una bambina che neanche conosceva e che ha dovuto imparare a conoscere con il tempo. Oggi, però, le due sono vicinissime e Mia le è stata sempre accanto, anche quando, sei anni fa, ha avuto anche un tumore. Mia ha un profilo social che vanta 7mila follower e negli anni scorsi ha partecipato come co-conduttrice nella nuova trasmissione di Rai3 Imperfetti Sconosciuti.



Mia Bocchi, chi è e malattia della figlia di Cesare Bocci: “Ha sofferto di Disturbi del Comportamento Alimentare

La vita non ha risparmiato colpi bassi alla famiglia Bocci, ed anche Mia ha dovuto fare i conti con un periodo buio. Della malattia della figlia di Cesare Bocci ha parlato lo stesso attore in un’intervista rilasciata un paio d’anni fa a Da noi…a ruota libera. La 25enne ha confessato che in passato ha sofferto di disturbi alimentari, che adesso ne è uscita ma non ancora completamente perché c’è sempre ‘una vocina dentro’. L’attore dopo la clip visibilmente toccato ha confessato: “Ci siamo trovati ad affrontarlo con Daniela solo perché Mia ce l’ha concesso poi c’è sempre questa voce non passerà mai e sempre li. Non è ancora finita.” E subito dopo ha voluto dare un consiglio agli altri genitori che si trovano nella sua stessa situazione: “Consiglio di stare vicino, ma di non stare lì sempre a controllare, quando si apre quella porta della fiducia la cose vengono naturali, noi non possiamo scassinarla.”