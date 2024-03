Mia, chi è la figlia di Massimiliano Varrese e il legame speciale/ La doppia sorpresa che lo ha commosso…

Mia è la figlia dell’attore e concorrente del Grande Fratello, Massimiliano Varrese. In questi mesi il gieffino ha parlato in lungo e in largo della figlia, una bambina di sei anni avuta dall’ex fidanzata Valentina Melis. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata di Italia, Massimiliano ha potuto riabbracciare Mia dopo soli due mesi di permanenza nel relity. Un incontro tenerissimo, ricco di abbracci e racconti.

“Non me lo aspettavo, è un continuo frullatore di emozioni. Ho pensato a loro in questi giorni. Volevo ringraziare Valentina per il grande sacrificio che sta facendo, spesso quando non si sta più insieme ci si fa la guerra, noi abbiamo invece deciso di volerci bene per il nostro cucciolo”, aveva detto Massimiliano Varrese parlando del rapporto instaurato con la madre di sua figlia, Valentina, con la quale ha conservato appunto un legame genuino per il bene di sua figlia Mia.

Massimiliano Varrese, la dolcezza di sua figlia Mia lo commuove: “Abbiamo un gruppo tutto nostro”

Quando ripensa ai momenti vissuti insieme a sua figlia Mia, Massimiliano Varese non può far altro che commuoversi. E’ successo anche nei giorni scorsi, quando l’attore ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della bimba, che ha firmato lo striscione apparso in aereo sopra la casa. “Tu sei la scoperta più bella. Miassi”, la dedica speciale che unisce il nome di Massimiliano a quello di sua figlia Mia.

L’attore, ancora una volta, si è sciolto senza nascondersi. “Grazie mille, mi avete reso felice“, dice il concorrente, mentre il suo sorriso sul volto conferma le emozioni per la sorpresa ricevuta. “Cucciola, ti amo, grazie” continua l’attore rivolgendosi, ovviamente, a sua figlia Mia. “Abbiamo un gruppo tutto nostro”, commenta Massimiliano guardando in cielo la sorpresa di Mia.

