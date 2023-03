Mia, chi è? The Voice Kids 2023/ A 7 anni conquista Loredana Berté: sarà la vincitrice?

Mia Arnone sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Mia Arnone è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. Con i suoi 7 anni è la più giovane finalista del programma televisivo che, dopo il grandissimo successo della versione Over, ha deciso quest’anno di dare una possibilità anche i talenti d’età compresa tra i 7 e 13 anni. Mia ha 7 anni e viene da da Castrofilippo (AG) e adora il calcio e gli animali. Tra le sue più grandi passioni anche il ballo e la musica. Sul palcoscenico di The Voice Kids ha portato il brano “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista conquistando tutti e quattro i coach.

Mara Maionchi: "Opinionista al GF Vip al posto di Orietta? Mai!"/ "Dovrei dire cose brutte e non mi va"

Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, infatti, si sono girati incuriositi dalla voce e dell’energia della piccola Mia che alla fine ha scelto di entrare nella squadra di Loredana Bertè. Non solo, la piccola cantante ha anche condiviso il palco con la regina del rock cantando il brano “Figlia di Loredana”.

Bonolis: "Settore arcobaleno a Ciao Darwin? Non si farà"/ "Chiusura Avanti un altro? La verità è…"

Chi è Mia Arnone, finalista di The Voice Kids 2023

Ma chi è Mia Arnone, una delle giovani finaliste della prima edizione di The Voice Kids 2023? La ragazzina di 7 anni ai microfoni di The Voice ha raccontato: “ho 7 anni e vengo da Castrofilippo, in provincia di Agrigento. Da grande vorrei fare l’animalista e la veterinaria. Con gli animali io ci parlo sempre, ci gioco, ci canto e ci ballo. Le galline sono mie amiche, sono morbide e mi piace prenderle in braccio”.

A sostenerla i suoi genitori: “è un peperino, è testarda e decisa”. La passione per la musica è nata grazia alla mamma come ha raccontato la giovane Mia: “mia mamma mi ha trasmesso il canto e a me è venuta la voglia di cantare. Ho cominciato con mamma a cantare. Io e mamma amiamo Loredana Bertè. Vorrei essere come lei, mi piace tanto la sua voce, non riesco mai a fare la sua voce. Vorrei che Loredana almeno si girasse, se non si gira Loredana me ne vado con Clementino. Sono troppo emozionata, ma anche se non si girano sempre felice”.

Johnny Dorelli: "Musica? Sono fuori moda, non mi adatto"/ "Trovajoli grande amico…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA