Mia Dimsic, Croazia, Eurovision 2022/ La cantante accusata di plagio, la risposta…

L’esibizione della Croazia all’Eurovision Song Contest 2022 non ha lasciato il segno durante la prima semifinale dello show musicale. La nazione è stata rappresentata da Mia Dimsic in gara con la canzone “Guilty Pleasure”. Alla fine della puntata la cantante non è rientrata tra i dieci artisti che prenderanno parte alla finale insieme ad Albania, Austria, Bulgaria, Danimarca, Lettonia e Slovenia.

Eurovision 2022, pagelle prima semifinale/ L'Armenia stupisce tutti, Austria fuori

Subito dopo l’esibizione della cantante il pubblico è corso online per commentare la sua esibizione mettendo in risalto come l’esibizione della cantante sia molto simile ad una di Taylor Swift in “Willow”, singolo del 2020.

Mia Dimsic plagio all’Eurovision 2022, la risposta della cantate

Dopo l’esibizione di Mia Dimsic all’Eurovision 2022 Twitter è si è riempito di commenti come: “La canzone della Croatia sembra scritta da Taylor Swift del discount” o anche: “Ma la Croatia è letteralmente una groupie di Taylor Swift e Olivia Rodrigo.

Finalisti Eurovision 2022, 1a semifinale: chi sono?/ Passano anche Svizzera e Grecia!

Subito dopo le accuse, a fare chiarezza è stata la cantante stessa che durante un’intervista aveva dichiarato Taylor Swift come una delle sue più grandi ispirazioni. Mistero risolto dunque per la prima cantante accusata di plagio di questa edizione dell’Eurovision 2022.













© RIPRODUZIONE RISERVATA