Mia e Federico Brugia, figlia ed ex marito Malia Ayane/ “Sono una mamma bislacca”

Cantante di successo, fra i Big di Sanremo 2021, Malika Ayane è attualmente impegnata con il neo fidanzato, il manager Claudio Fratini, ma in passato è stata legata al lungo con Federico Brugia, l’artista che è poi diventato suo marito e che si è preso cura della piccola Mia, la figlia che adesso ha ormai 13 anni ed è nel pieno della sua adolescenza. L’amore con Fratini, il suo attuale compagno, è arrivato dopo la fine del matrimonio con Federico Brugia, il regista con il quale si è sposata nel 2011 per poi dirsi addio otto anni dopo. La coppia si era sposata a Las Vegas ma poi aveva deciso di ufficializzare la loro unione con una cerimonia celebrata a Milano. All’epoca fu proprio Malika Ayane a raccontare: “Lui aveva lo smoking più brutto del mondo, io ero in bianco e jeans”. Dopo il divorzio dal marito, l’artista si è concentrata su sua figlia, la stessa per la quale aveva deciso di rinunciare anche a Cesare Cremonini pensando che, da mamma, non poteva avere un “fidanzato bambino”.

Malika Ayane mamma di Mia ed ex di Federico Brugia

In un’intervista a Vanity Fair, parlando proprio del suo ruolo di mamma della piccola Mia, Malika Ayane si è detta bislacca e, in particolare, ha spiegato: “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia”. E poi continua ammettendo: “Nella nostra società la mamma separata lo è ancora”.



