Mia e il leone bianco, storia vera o no?/ La crescita di Daniah e Thor in tre anni

Il film “Mia e il leone bianco” va in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, in prima visione su Rai 1. La pellicola d’avventura francese si basa su un soggetto scritto da Pure de Maistre, moglie del regista Gilles de Maistre, che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica al fianco del marito. In un’intervista a UniFrance, il regista ha spiegato come è nato il film: “Anni fa ho girato una serie sui bambini di tutto il mondo che hanno un profondo legame con gli animali selvatici per un documentario televisivo francese. La mia ricerca mi ha portato in Sud Africa, dove ho filmato un bambino i cui genitori avevano un allevamento di leoni. C’era un bambino di 10 anni che era innamorato dei leoni. Una volta che abbiamo finito le riprese e ho lasciato la fattoria, ho scoperto che i leoni venivano allevati per la caccia”. Le riperse del film sono durate 3 anni, in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers, che interpreta la protagonista Mia, e del leone Thor (nel film è chiamato Charlie).

Mia e il leone bianco: la storia di Daniah e Thor

Il regista francese Gilles De Maistre ha girato il film nella riserva di Welgedacht in Sud Africa con la supervisione dello zoologo Kevin Richardson, soprannominato “l’uomo che sussurra ai leoni”. È stato proprio l’esperto di leoni a scegliere Daniah De Villiers come protagonista del film “Mia e il leone bianco”: “Abbiamo incontrato oltre 300 ragazzi in Sud Africa per trovare l’attore giusto. E ci siamo imbattuti in questo bambina, Daniah. La prima volta che si è confrontata con un cucciolo di leone, non ha usato le mani come abbiamo visto fare dalla maggior parte dei bambini, ma la testa. Kevin Richardson ha capito subito che doveva essere lei la protagonista”, ha spiegato il regista francese. Gilles de Maistre è molto orgoglioso del film, un “unicum” nel cinema: “Penso che sia la prima volta che viene tentato qualcosa di simile: raccontare la storia d’amore tra un animale selvatico e una bambina”.

