Mia e il Leone Bianco: storia vera o no?/ Le riprese sono durate tre anni

Il film “Mia e il leone bianco”, in onda questa sera 25 luglio su Rai 1, racconta una storia vera? La risposta è no. Ma la pellicola si basa su un soggetto di Pure de Maistre, moglie del regista Gilles de Maistre, che ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Il film è incentrato su Mia la cui famiglia decide di lasciare Londra per gestire una fattoria di leoni in Sud Africa. La ragazzina si lega a un cucciolo di leone bianco di nome Charlie, ma rimane sconvolta dal pensiero che potrebbe essere in pericolo e parte per un viaggio attraverso la savana alla ricerca di un’altra terra dove Charlie possa vivere in libertà. Le riprese sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers, la giovane attrice che interpreta Mia, e del leone Thor. Il rapporto tra bambina e leone è quindi reale, nonostante non si tratti di una storia vera.

Sul set di “Mia e il leone bianco” anche Kevin Richardson, esperto di leoni

Lo zoologo ed esperto di leoni Kevin Richardson ha monitorato le riprese del film “Mia e il leone bianco”, supervisionando ogni interazione fra i leoni e gli attori: “Filmare una relazione tra un bambino e un leone era impossibile. L’unico modo era lavorare con il leone da cucciolo facendolo crescere con il bambino. Tre anni di lavoro, tre sessioni full immersion ogni settimana dalla durata di due o tre ore circa: questo è stato il grado di impegno richiesto affinché si instaurasse tra i bambini e il leone quella relazione familiare e spontanea che la pellicola regala al pubblico”. Il film è stato ha girato nella riserva di Welgedacht in Sud Africa. I leoni che sono apparsi nel film ora risiedono al Kevin Richardson Wildlife Sanctuary.

