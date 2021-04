Mia ed Ezio Bastianelli, figlia e ex marito Angela Melillo/ Piange per la bambina e..

Sono lacrime amare quella che oggi Angela Melillo ha versato all’Isola dei Famosi 2021. La fascia pomeridiana ci ha mostrato la leader in tutto il suo splendore però sconvolta e ridotta alle lacrime perché ad un certo punto, disegnando un cuore sulla spiaggia, ha ammesso di pensare molto ai suoi affetti più cari e di sentire la mancanza della sua piccola Mia Bastianelli. Questo è il nome della figlia nata dal suo matrimonio con l’ormai ex marito Enzo Bastianelli che oggi è tornata prepotentemente nel suo cuore e nella sua mente tanto da ridurla in lacrime per poi consolarsi con Elisa Isoardi pronta a sostenerla. Della vita sentimentale di Angela Melillo, sappiamo che il 3 luglio 2006 ha sposato il ristoratore Ezio Bastianelli, suo fidanzato dell’epoca e che dalla loro unione, proprio due anni dopo le nozze, è arrivata la piccola Mia.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Mia ed Ezio Bastianelli, figlia e ex marito Angela Melillo, chi sono?

La figlia di Angela Melillo è nata nel maggio del 2008 ma la relazione dei suoi genitori non è durata a lungo visto che il loro matrimonio è finito sette anni dopo le nozze e che proprio nel 2013 i due si sono separati ufficialmente. Ad oggi Angela Melillo vive a Roma insieme al nuovo compagno: l’avvocato Cesare San Mauro. A quanto pare l’addio è arrivato dopo una forte crisi anche se non sappiamo bene se ci sia un terzo incomodo al centro di questa tormenta, fatto sta che i due non hanno retto al colpo dei sette anni di matrimonio e si sono lasciati nonostante i tentativi di salvare la storia e di riavvicinarsi. Alla fine le difficoltà sono sempre tornate a galla e quindi hanno preferito staccare la spina.

LEGGI ANCHE:

Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: "Mamma, ma papà è ancora vivo?"Brando Giorgi torna in gara all'Isola dei Famosi 2021?/ Le rivelazioni della moglie Daniela Battizocco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA