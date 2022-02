“Mia figlia a capo di una baby gang”/ Il padre: “Ha picchiato sua mamma, risponde e…”

Nella mattinata di oggi, martedì 15 febbraio 2022, a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è intervenuto in diretta il signor Mario (nome di fantasia), la cui figlia è a capo di una baby gang. Stiamo parlando di una giovane di soli 14 anni, che si è resa protagonista di furti, risse e pestaggi in questi mesi, sfuggendo completamente al controllo dei suoi genitori. Lo stesso Mario ha testimoniato quanto segue: “Mia figlia mi ha risposto male, maltrattava mia moglie. Ho girato tantissime trasmissioni nazionali e non solo. Lei era sempre la prima a sfidare. Mi diceva: ‘Tu ti sei fatto la tua vita, ti sei divertito, ora io mi faccio la mia e lasciami stare’. Non ha una morale, non ha ritegno, non ha rispetto, non ha regole. Sono giovani abbandonati a loro stessi e anche per noi famiglie non ci sono programmi da parte della Chiesa o delle istituzioni”.

FIGLIA A CAPO DI UNA BABY GANG, IL PADRE: “PROBLEMI NATI UN ANNO E MEZZO FA”

Il genitore della figlia a capo di una baby gang ha sottolineato: “Ha iniziato a dare un anno e mezzo fa problemi comportamentali. Io e la mia ex moglie avremo fatto degli errori, perché nessun genitore è perfetto, per quanto si cerchi di fare sempre del proprio meglio. Il lockdown e la frequentazione di determinate compagnie hanno fatto sì che alcuni giovani abbiano sviluppato questi atteggiamenti. Dopodiché, magari stessero in carcere per 6 mesi: al massimo si fanno una settimana, vanno a processo, si fanno due mesi di arresti domiciliari, prendono il Daspo per non frequentare più i luoghi in cui hanno commesso le violenze. Risultato? Si spostano e reiterano i loro comportamenti altrove”.

