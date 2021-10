Mia, figlia Cesare Bocci/ “La mamma Daniela Spada non la riconosceva e…”

Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi…A Ruota libera!“, se Cesare Bocci sarà portato a parlare dalla condutttrice della sua vita privata è molto probabile che si parli anche della figlia Mia. Classe 2000, la giovane è legatissima ai suoi genitori: il papà è appunto l’attore che tutti riconoscono come il Mimì Augello de Il Commissario Montalbano, la mamma è Daniela Spada. Ma cosa sappiamo della giovane Mia?

Impossibile non osservare che si tratti di una bellissima ragazza: con i suoi 21 anni Mia Bocci ha dovuto fare i conti con una circostanza che ha cambiato la vita della sua famiglia. Una settimana dopo la sua nascita, infatti, mamma Daniela ha avuto un ictus:”Il rapporto con Mia all’inizio è stato difficile. Io non c’ero e non sapevo neanche di essere mamma. Quando Cesare mi ha portato la prima foto della bambina, in ospedale, io l’ho guardata e ho detto: Bella, ma chi è?”.

Costruire un rapporto tra mamma e figlia non è stato semplice per Mia e Daniela Spada, che dopo l’ictus ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ospedaliero: prima 25 giorni in rianimazione, poi due mesi in neurologia, infine il ricovero in una clinica di riabilitazione. Anche quando ha iniziato ad essere più presente per la figlia le cose non sono state semplici, come ha raccontato lo stesso Cesare Bocci in un’intervista a Vanity Fair: “Quando Dany ha cominciato a esser più presente la bambina la rifiutava. Chiedeva ‘chi sei? Io voglio papà…'”. Tutto è cambiato quando una sera, seguendo il consiglio di un terapista, l’attore ha deciso di lasciare mamma e figlia da sole. Un azzardo che ha portato i risultati sperati segnando un punto di svolta: “La bambina non voleva, strillava, ma Daniela è rimasta, con le lacrime agli occhi, finché Mia non si è addormentata. Quello è stato il momento in cui si sono iniziate a conoscere”. L’inizio di un rapporto d’amore che vede oggi Mia legatissima alla mamma, che non a caso la definisce “attenta e premurosissima”.

