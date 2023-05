Mia, figlia di Malika Ayane/ “Era con me mentre facevo la gavetta”

Malika Ayane: la figlia Mia nata nel 2005

Malika Ayane sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 16 maggio, di Oggi è un altro giorno. La cantante, nata a Milano da mamma italiana e papà marocchino, ha una figlia, Mia, nata nel 2005 quando aveva solo 21 anni. “Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per anni. Ci siamo conosciuti e innamorati, dopo venti giorni vivevamo insieme, dopo sei mesi ero incinta e non è andata. L’amore passionale l’ho avuto ed è finito, come finiscono milioni di storie”, ha raccontato Malika Ayane a Fanpage.it.

E ha aggiunto: “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia”.

Malika Ayane: “Per Mia ho macinato chilometri in autostrada di notte”

Intervistata dal Corriere della Sera, Malika Ayane ha ricordato i primi anni della sua carriera, come giovane mamma: “Mia figlia era con me mentre facevo la gavetta: ho firmato il contratto con la Sugar di Caterina Caselli dopo aver lasciato Mia all’asilo”. Per stare vicina alla figlia ha “macinato chilometri in autostrada di notte”: “Se lo fa un collega è un super papà, se lo fa una donna è scontato. E a un uomo non vengono fatte domande del tipo “ma come fai ad essere in tour per 6 settimane con tua figlia a casa”?”. Come ha fatto a districarsi tra carriera e maternità? “Mi sono assentata solo per cose per cui valeva la pena. Avere un figlio significa anche crescerlo, preparare tre pasti sani al giorno. La maternità mi ha salvata da parecchia vita superficiale. Tutti sanno che nei 15 giorni d’estate con Mia non esisto per nessuno”.

