“Mia figlia rapita dalla madre e portata a Taiwan”/ Davide: “Non la vedo da 3 anni”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, è stata raccontata la vicenda che vede coinvolti Davide e sua figlia Elena, affidata al papà sia dal tribunale italiano che da quello di Taiwan. La piccola è stata rapita dalla madre nel 2019 e da allora ha ottenuto poche notizie e nessun contatto con lei: “Noi vivevamo qui in Italia, ma è stata portata via tre anni fa dalla mamma – ha asserito –. Durante una delle visite concordate, lasciavo Elena con sua mamma e ritenevo fosse giusto passasse del tempo con lei. Nel gennaio 2019, però, la mamma ha richiesto un passaporto per la bambina, dicendo di avere smarrito il passaporto taiwanese, al consolato di Roma, senza avvertirmi. Poi, è partita per il Giappone ed è andata a Taiwan con lei”.

In seguito, il papà della piccola ha commentato: “Sono andato a Taiwan nel novembre 2019, lo stesso anno in cui lei era stata portata via, in quanto il tribunale locale aveva riconosciuto il fatto che la madre l’avesse portata via. Quando sono giunto là, lei però è scappata. Sono rimasto lì più di un mese con le autorità, ma non siamo riusciti a trovarla”.

FIGLIA RAPITA DALLA MADRE A TAIWAN: “LEI MI HA DENUNCIATO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Davide ha aggiunto: “Era stato previsto che il 14 marzo di quest’anno andassi a Taiwan e portassi via mia figlia Elena, rapita dalla madre, ma lei non si è fatta vedere. A scuola la bimba era presente, ma assieme a un parlamentare si sono opposti al prelievo della bimba, sostenendo che si trattasse di un luogo privato. Io sono tornato in Italia con l’accordo scritto della mamma, ma mi ha denunciato in Italia per sottrazione di minore. Ovviamente sono stato assolto”.

L’avvocato Manuela Tirini, intervenuta, ha affermato: “La situazione è aggravata dal fatto che Taiwan non ha neppure un consolato in Italia, ha solo una rappresentanza diplomatica. È difficile radicare una competenza italiana nel momento in cui la minore ha solo tre anni. Adesso le difficoltà stanno nel mantenere in vita i procedimenti che ovviamente sono iniziati”. Il legale Elena Fabbri (associazione Gens Nova) le ha fatto eco: “Sono agghiacciata da questa situazione. Davide non ha pendenze penali né in Italia né a Taiwan. L’ordinanza del tribunale di Taiwan prevede il rientro della minore. Lui rispetta le leggi taiwanesi, percorre le vie legali e, nonostante tutto, non gli viene data la possibilità di esercitare la propria responsabilità genitoriale. Sono molto perplessa dal sistema taiwanese. Quello che più mi preme è tutelare la minore. I consulenti italiani e taiwanesi hanno detto che il benessere psicologico della piccola è qua, col papà, in Italia”.











