Mia il Leone Bianco/ Video, su Rai 1 il film con Dania De Villers (oggi, 24 marzo)

Mia il Leone Bianco va in onda oggi, 24 marzo, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta di un film drammatico e di avventura che ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 2018. Si tratta anche di una produzione francese che è stata diretta da Gilles de Maistre, mentre la sceneggiatura è stata curata da Prune de Maistre e William Davis. Il cast del film comprende diversi attori come Dania De Villers, Melanie Laurent, Langely Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lillian Dube e Lionel Newton. La colonna sonora del film è stata realizzata da Armand Amar mentre la fotografia è stata curata da Brenda Barnes.

Mia il Leone Bianco, la trama del film

Ecco la trama di Mia il Leone Bianco. Mia è una bambina curiosa e vivace che vive con i suoi genitori in Sudafrica. Per questa ragione, Mia è spesso a contatto con la natura e ama giocare all’aria aperta. Inoltre, il lavoro che i genitori di Mia svolgono, spinge la bambina ad esplorare la natura in modo del tutto particolare. Difatti, la mamma e il papà di Mia possiedono e gestiscono un allevamento di leoni. Dopo qualche tempo, il padre di Mia decide di smettere con quest’attività perché capisce che ciò che sta facendo può essere sbagliato. Tuttavia, Mia rimane male perché non potrà più vedere i suoi amati animali. Qualche tempo dopo, la piccola si trova faccia a faccia con Charlie, un piccolo cucciolo di Leone Bianco.

Mia inizialmente rimane affascinata e stupita da quest’animale, perché non aveva mai visto un leone di questo coloro. Tuttavia, non si tira indietro e decide di stringere amicizia con quest’animale dal pelo favoloso. Insieme, la bambina e il cucciolo trascorrono molte avventure e diventano sempre più uniti. Ad ogni modo, con il passare del tempo, Charlie cresce diventando un problema da gestire. Come farò Mia a non perdere la sua amicizia con il leone bianco? La vera amicizia si rafforza con il tempo ma saranno i protagonisti in grado di mantenerla anche quando sembra impossibile!

Video, il trailer del film “Mia il Leone Bianco”





