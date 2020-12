Mia Khalifa raccoglie le feci del cane con la mascherina/ Poi se la rimette e…

L’ex attrice a luci rosse Mia Khalifa ha scatenato diverse reazioni sui social per un video in cui raccoglie i bisogni del suo cane. Nulla di strano se non fosse che l’oggetto utilizzato per lasciare pulito il pezzo di strada sporcato dai bisogni del suo cagnolino sia la mascherina che indossava per proteggersi dal covid. Come se non bastasse, l’ex attrice di film a luci rosse, dopo aver buttato le feci, essendo rimasta senza mascherina, per non correre pericoli e proteggersi da un eventuale contagio, ha indossato nuovamente la mascherina. Il video di tale momento è stato pubblicato su Twitter e, in poco tempo, è diventato virale scatenando reazioni contrastanti. La risposta di Mia Khalifa che aveva già fatto parlare di sè per una foto con Fedez, tuttavia, non si è fatta attendere.

Mia Khalifa, la mascherina sporca sul viso: “La sicurezza prima di tutto”

A filmare il momento in cui Mia Khalifa raccoglie i bisogni del suo cane con la mascherina per poi rimettersela sul viso è stato il produttore statunitense Benny Blanco. Il produttore, con la didascalia «Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso» ha, poi, pubblicato su Tik Tok il filmato conquistando, in poco tempo, più di otto milioni di visualizzazioni. L’ex attrice di filma a luci rosse ha così risposto per le rime strappando comunque gli applausi dei suoi fans per l’eleganza della sua reazione. «Almeno non sono no mask», ha dichiarato l’ex pornostar che ha poi aggiunto: «Sono appena tornato dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina».





© RIPRODUZIONE RISERVATA