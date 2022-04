Mia, Lavinia, Leone, figli Francesco Facchinetti/ La splendida “crew” di Dj Francesco

Francesco Facchinetti, noto cantante, conduttore, talent scout e figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, è famoso anche per la sua splendida famiglia. Dj Francesco, così come veniva chiamato fino a qualche anno fa, ha infatti quattro splendidi figli, di cui tre naturali, con l’aggiunta della figlia della moglie. La primogenita di Francesco Facchinetti è nata nel 2011, precisamente il 14 settembre di quell’anno, sia chiama Mia, ed è venuta al mondo a seguito della famosa relazione fra l’artista e la presentatrice Alessia Marcuzzi.

I due sono stati insieme appunto a cavallo fra la prima e la seconda decade degli anni 2000, e dalla loro relazione è nata Mia, oggi la più grande della famiglia avendo 11 anni. In seguito Francesco Facchinetti ha conosciuto la modella brasiliana Wilma Helena Faissol, che è poi divenuta la donna della sua vita e da cui ha avuto altri due figli: il primo è il piccole Leone, nato nel 2014 (anno in cui i due si sono sposati), il 29 ottobre (quest’anno fa 8 anni), e poi la sorellina Lavinia Angelica Catherine, nata invece due anni dopo, nel 2016, e conosciuta per i soprannomi di Liv o Bibisaura, così come la chiama scherzosamente il padre nei post e nei video pubblicati sulla seguitissima pagina Instagram e Facebook.

FRANCESCO FACCHINETTI, I FIGLI MIA, LEONE, LAVINIA: E POI C’E’ CHARLOTTE…

Come detto sopra, Wilma Helena Faissol ha anche un’altra bimba, la splendida Charlotte, nata però da una precedente relazione, ma comunque amata e coccolata da Francesco Facchinetti come se fosse una figlia. Quella di Francesco è quindi una grande famiglia allargata tenendo conto anche dell’ottimo rapporto che c’è fra la modella brasiliana e Alessia Marcuzzi, ex del conduttore, spesso e volentieri immortalati assieme sui social. Del resto l’ex conduttrice de Le Iene si è lasciata bene con il figlio di Roby Facchinetti, e vista la figlia in comune, la piccola Mia, si è deciso di proseguire il rapporto in amicizia senza troppo astio.

