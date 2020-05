Mia Martini, Almeno tu nell’universo/ Testo e significato canzone: amore e debolezze..

Pubblicità

Almeno tu nell’universo è una delle canzoni più amate di Mia Martini che, ancora oggi, viene scelta dagli artisti per omaggiare la grande artista scomparsa il 12 maggio 1995. Tiziano Ferro, ad esempio, si è esibito sulle note di Almeno tu nell’universo durante il Festival di Sanremo 2020 emozionandosi ed emozionando il pubblico. Il brano di Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio fu scritto nel 1972 e rimase nel cassetto ben dieci anni prima di trovare una voce adatta ad interpretarlo. In un’intervista a Soundreef proprio Maurizio Fabrizio raccontò che la canzone fu scritta per Mia Martini che, tuttavia, originariamente, la rifiutò. Almeno tu nell’universo arriva così nella vita di Mia Martini nei suoi anni bui, quelli in cui sembrava che tutti si fossero dimenticati di lei e del suo straordinario talento. Con Almeno tu nell’universo, Mia Martini partecipa al Festival di Sanremo 1989. “Almeno tu nell’universo, un pezzo che è arrivato dopo un buco nero che c’è stato nella mia vita, nella mia carriera. Chi lo risentirà tra vent’anni avrà qualche brivido in più, perché si ricorderà di una emozione intensa che abbiamo vissuto insieme“, raccontò poi la Martini ai microfoni di Bruno Marino in un’intervista apparsa sul numero 31 di BLU.

ALMENO TU NELL’UNIVERSO: IL SIGNIFICATO E IL TESTO DELLA CANZONE DI MIA MARTINI

Di cosa parla esattamente Almeno tu nell’universo? La canzone tratta il tema dell’amore nei confronti di un uomo, ma mettendo in risalto quelle che sono le debolezze della gente e che possono rovinare un rapporto di coppia. Viene evidenziata, così, la solitudine, l’insoddisfazione, l’invidia, la paura di perdersi, i cambiamenti improvvisi, le scelte che possono sconvolgere l’equilibrio delle coppie e portare due persone a percorrere strade diverse. Quando Mia Martini canta “sai, la gente è matta, forse è troppo insoddisfatta. Segue il mondo ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia” e “sai, la gente è sola, come può lei si consola. Per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure” pone l’accento sulla debolezza dell’animo umano, abituato a seguire anche le mode del momento rischiando, però, di perdere un amore che potrebbe essere importante. Proprio nell’amore, infatti, si trova la forza per reagire e superare gli ostacoli. Ecco il testo completo:

Sai, la gente è strana

Prima si odia e poi si ama

Cambia idea improvvisamente

Prima la verità poi mentirà lui

Senza serietà

Come fosse niente

Sai, la gente è matta

Forse è troppo insoddisfatta

Segue il mondo ciecamente

Quando la moda cambia

Lei pure cambia

Continuamente, scioccamente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Sai, la gente è sola

Come può lei si consola

Per non far sì che la mia mente

Si perda in congetture, in paure

Inutilmente e poi per niente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero, davvero di più





