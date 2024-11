È passato tanto tempo dalla morte di Mia Martini, ma Loredana Bertè non si dà pace della sua scomparsa. D’altronde una sorella è una sorella per sempre ed è impossibile dimenticare tutto ciò che le due cantanti hanno condiviso negli anni. In una interessante e toccante intervista rilasciata a Belve, Loredana Bertè ha smentito di aver avuto rivalità con sua sorella Mia Martini, anzi, sottolinea orgogliosamente – e con un pizzico di nostalgia – tutto ciò che le ha sempre unite durante l’infanzia e anche nei periodi successivi. La morte misteriosa di Mia Martini ad ogni modo continua a tormentare Loredana, che pagherebbe coro per poter tornare indietro e ricordare alla sorella quanto le volesse bere.

“Sono stata privilegiata ad avere come sorella Mimì. Se non l’avessi avuta ci sarebbe stato un vuoto nella mia vita come quello di adesso”, spiega la cantante. Il rimorso più grande è rappresentato dal fatto di non aver colto eventuali segnali di insofferenza da parte della sorella, al cui suicidio in fondo non ha mai mai creduto.

Loredana Bertè, come è cambiata la sua vita dopo la scomparsa di Mimì

“Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare”, racconta alla Fagnani la cantante. Da quando è morta sua sorella, la vita di Loredana si è completamente spezzata e ancora oggi a distanza di tempo non ha timore ad ammettere che il suo cuore è infranto e duramente messo a dura prova.

“Con la vita ho litigato quando è morta Mimì, i mariti si cambiano le sorelle no”, sottolinea commossa l’artista dai capelli blu. La mancanza di Mia Martini, di sicuro, ancora oggi si fa sentire tremendamente. Non c’è tempo che possa cancellare questo dolore, d’altra parte come ha ammesso la stessa Loredana sono troppe le cose rimaste irrisolte. Troppi i dubbi che la attanagliano e i ricordi che ancora oggi la fanno emozionare e le fanno vibrare il cuore.

