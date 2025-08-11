Come è morta Mia Martini? A trent'anni di distanza dal decesso della cantante, le reali cause restano ancora avvolte nel mistero

Sono passati trent’anni dalla morte di Mia Morte e permangono dubbi sulle reali cause del decesso

Correva l’anno 1995 quando l’indimenticabile Mia Martini fu trovata morta nella sua abitazione in provincia di Varese. Una scomparsa che sconvolse l’Italia intera, considerando che Mia era una cantante famosissima. La sua morte provocò sgomento nei fan e, ovviamente, nelle sorelle Leda e Loredana Bertè. Tanti ancora oggi sono i dubbi sulle reali cause del decesso, anche se all’epoca si parlò di arresto cardiaco, probabilmente causato dall’uso prolungato di farmaci antidolorifici e condizioni di salute generali alquanto precarie. Tra le varie ipotesi ci fu anche quella del suicidio, ma non furono mai trovati riscontri certi e definitivi.

Per questo motivo, ancora oggi, attorno alla morte di Mia Martini continua ad aleggiare un velo di mistero. La sua scomparsa, di certo, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di chi l’amava. E non è un caso che a trent’anni di distanza, la sua morte sia ancora un tasto dolente soprattutto per le sue sorelle.

Come è morta Mia Martini? Dall’ipotesi suicidio ai dubbi agghiaccianti delle sue sorelle: “Ci fu una lite…”

Tanti, troppi, i punti oscuri sulla vicenda. Le sorelle di Mia Martini non si danno pace sul drammatico destino che toccato alla sorella e non ci pensano due volte a sollevare punti interrogativi sul padre. “Fu l’ultimo a vedere Mimì…”, ha ricordato in diverse interviste Leda Bertè. “C’erano segni di violenza, un litigio c’è stato…”, il commento amaro della sorella.

Pare che Leda avesse chiesto spiegazioni all’uomo, ma a suo dire non avrebbe mai ricevuto risposte convincenti. Di sicuro sia lei sia Loredana hanno spesso descritto il padre come una persona estremamente violenta e pericolosa. Per Loredana, infatti, come ricordato nel salotto di Domenica in, “era Il mostro che avanzava in silenzio, l’uomo nero delle favole”.

