Mia Martini: com’è morta quando e dove, chi è stato il suo fidanzato/ Le domande più cercate sul web

Pubblicità

Mia Martini chi è stato il suo fidanzato?

Sicuramente la storia d’amore più importante che ha avuto Mia Martini nella sua vita è stata quella con Ivano Fossati. Commentando il loro rapporto lo definì così “era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche il rapporto con Ivano Fossati”. Non furono pochi i sacrifici che la cantante fece per stare insieme a lui tanto che arrivò anche a lasciare la sua casa discografica ai tempi differente da quella di Fossati. Ha sempre detto quello che pensava e sempre in una intervista tornando su Ivano Fossati lo etichettò così “Era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante”.

Com’è morta mia Martini? Overdose, suicidio le ipotesi

Attorno alla morte di Mia Martini ci sono tante teorie. La Procura di Busto Arsizio aprì ai tempi un’inchiesta registrando come causa della morte di Mia Martini l’arresto cardiaco dovuto ad una overdose di cocaina. Un’altra ipotesi che in questi anni è stata formulata è quella del suicidio, versione che le sorelle Bertè non hanno mai condiviso anzi hanno sempre provveduto a smentirla in più occasioni anche in diverse comparse televisive.

Pubblicità

Dov’è morta mia Martini?

La sorella di Loredana Bertè dopo diversi giorni di irreperibilità, viene ritrovata nella sua abitazione in via Liguria 2 a Cardano al Campo, in provincia di Varese adagiata sul letto

Quando è Morta Mia Martini?

12 maggio 1995 è la triste data della morte di Mia Martini di cui oggi decorrono i 25 anni di anniversario e la Rai in questa occasione ripropone in replica il film “Io sono Mia”



© RIPRODUZIONE RISERVATA