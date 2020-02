“Mia Martini, fammi sentire bella”/ Anticipazioni e diretta: documentario con i ricordi di Caterina Caselli

Giovedì 27 febbraio, in prima serata su Raitre, a quasi 25 anni dalla morte, va in onda “Mia Martini, fammi sentire bella”, un documentario dedicato alla vita della cantante calabrese, scomparsa il 12 maggio 1995. Sarà un omaggio ad una delle più grandi voci della musica italiana attraverso racconti, video inedite, testimonianze e interviste esclusive alle sorelle Loredana, Leda e Olivia e ai nipoti. Non mancheranno le dichiarazioni di amici e colleghi come quelle di Caterina Caselli, Dori Ghezzi e degli autori che hanno scritto alcuni dei brani più famosi della grande Mimì. Un documentario diretto da Giorgio Verdelli. A condurre il pubblico nella vita di Mia Martini, invece, sarà l’attrice Sonia Bergamasco a cui è stata affidato il ruolo di narratrice. Nel corso del documentario, poi, i telespettatori potranno anche ascoltare l’inedito “Fammi sentire bella” scritto per Mia Martini da Giancarlo Bigazzi e Angelo Valsiglio, pubblicato postumo da Sugar.

Mia Martini, fammi sentire bella: “un omaggio nato dalla canzone inedita”

“Mia Martini, fammi sentire bella” è un omaggio alla cantante di Bagnara Calabra nato dalla canzone inedita “Fammi sentire bella”. A spiegarlo a Tv Sorrisi e Canzoni è il regista Giorgio Verdelli: «Conoscevo piuttosto bene Mia e sono venuto a sapere che esisteva un suo singolo inedito. Si intitola “Fammi sentire bella” e lo presenteremo in trasmissione (sarà poi disponibile on line pubblicato da Sugar dal 28 febbraio, ndr). Da lì è nata l’idea di renderle questo omaggio». Un progetto che ha coinvolto Sonia Bergamasco che non ha avuto dubbi se accettare o meno il ruolo di narratrice. «Mi sono entusiasmata quando ho visto tutto il materiale raccolto da Giorgio perché rappresenta un ritratto di Mia Martini completo, che la descrive perfettamente sia come artista sia come donna. E sono rimasta colpita dalla sua grande vitalità, dal coraggio e la forza di reagire anche nei momenti più bui», racconta l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

La storia di Mia Martini

La vita di Mia Martini non è stata facile. Dopo aver lavorato molto per trovare il successo, attraversò un periodo buio. La sorella di Loredana Bertè fu trovata senza vita il 12 maggio 1995. Nel documentario a lei dedicato, verranno ripercorsi i momenti più belli della sua carriera dando risalto anche a quelle che, ancora oggi, sono le sue canzoni più amate come “Almeno tu nell’universo”, “Minuetto”, “Gli uomini non cambiano”, “E non finisce mica il cielo” e tante altre fino ad arrivare all’inedito “Fammi sentire bella”. Non mancheranno i momenti dedicati agli anni difficili di Mia Martini, quelli in cui si allontanò dalle scene fino al momento della morte. Negli ultimi 25 anni, il ricordo di Mia Martino non si è mai affievolito e il documentario nasce per renderle un doveroso omaggio.



