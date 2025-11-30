Com’è morta Mia Martini? Tutti i dubbi delle sorelle Leda e Loredana Bertè sulla scomparsa della cantante.

Mia Martini è morta il 12 maggio 1995 lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana e non solo. Dopo la sua scomparsa tante sono state le speculazioni sulla causa morte, e la sorella Leda e Loredana Bertè hanno spesso dichiarato che si tratta ancora di un caso irrisolto. Domenica Rita Adriana Bertè (vero nome di Mia Martini), è nata in una famiglia piena di difficoltà e conflitti con un padre molto autoritario e violento, Giuseppe Radames Bertè.

Come è morta Mia Martini, la sorella di Loredana Bertè/ Giorni di dolori, poi la morte improvvisa

Loredana Bertè aveva raccontato di vari episodi di violenza: l’uomo picchiava le figlie generando così continui sentimenti di paura e terrore in casa. Nonostante ciò, Mia Martini detta anche Mimì, è riuscita a farsi strada insieme alla sorella nel mondo della musica pubblicando il primo brano nel 1971 e arrivando a collaborare con artisti del calibro di Bruno Lauzi, Franco Califano, Enzo Gragnaniello e tanti altri. Nella sua musica si percepivano in maniera costante note di sofferenza e tematiche femminili nuove per l’epoca.

Come è morta Mia Martini?/ Le vere cause ancora avvolte nel mistero: i dubbi di Loredana Bertè

Com’è morta Mia Martini: i dubbi delle sorelle Leda e Loredana Bertè

Mia Martini ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in solitudine e isolamento, tanto che per diverso tempo si è allontanata dalle scene a causa dei suoi problemi di salute psicologica, anche se nessuno ha mai parlato di diagnosi. Nonostante le difficoltà continua a cantare e a dare il meglio di sè sul palco, portando la celebre “Almeno tu nell’universo” al Festival di Sanremo 1989, canzone che ancora oggi viene associata a tutto il dolore che portava dentro.

Ancora oggi molti si chiedono come è morta Mia Martini. Le sorelle Leda e Loredana Bertè hanno sempre descritto il padre come un violento, e spesso hanno avuto dubbi sulla morte della cantante: “Lui quella sera è stato l’ultimo a vedere Mimì e dopo che lui è andato via lei è stata trovata morta. Io non ho mai capito cosa è successo se hanno litigato o cosa, ma c’erano segni di violenza, un litigio c’è stato. Non lo so e mai si saprà perchè non ci stanno nessuno dei due“, ha detto Leda, mentre Loredana aveva sottolineato i suoi dubbi: “Non so cosa è successo non ho avuto modo di farmelo spiegare sono rimasta sempre con questo dubbio che lui gli abbia menato e fosse successo qualcosa“.

Renato Zero, l'amicizia con Mia Martini e l'agghiacciante aneddoto su Sanremo/ "Andai lì per proteggerla"