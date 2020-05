“Mia Martini porta sfortuna”/ Renato Zero ‘garante’ a Sanremo? La furia di Aragozzini

Pubblicità

Questa sera Rai1 ripropone il film “Io sono Mia“, riportando all’attenzione la questione tanto discussa negli anni dell’infamante diceria secondo la quale Mia Martini portasse sfortuna. Una voce che ha segnato drasticamente la vita della cantante, sorella di Loredana Berté. Proprio quest’ultima qualche tempo fa ha raccontato un aneddoto riguardante il Festival di Sanremo 1989 al quale la Martini avrebbe partecipato soltanto grazie ad un “garante”, Renato Zero, che si sarebbe fatto carico delle possibili conseguenze causate dalla partecipazione della cantante alla kermesse. Una rivelazione tanto sconvolgente quanto impensabile che è stat però duramente smentita da colui che, quell’anno, era a capo dell’organizzazione del Festival: Adriano Aragozzini. In un’intervista a Il Fatto quotidiano, l’uomo ha parlato infatti di menzogna, accusando proprio il noto cantante romano.



Renato Zero ha fatto da garante a Mia Martini al Festival di Sanremo 1989? “Menzogna!”

“Questa è una menzogna gigantesca, completamente destituita di ogni fondamento, lanciata da Renato Zero: non è vero che non volevo prendere Mia Martini nel cast del Festival perché dicevano portasse iella, niente di più falso.” ha dichiarato Adriano Aragozzini nel corso dell’intervista. Ma non è tutto, ha infatti continuato aggiungendo ulteriori dettagli: “Zero durante quell’intervista disse di avere una lettera da me firmata che confermava il fatto: io già allora smentii categoricamente e chiesi di renderla pubblica, ma non lo fece semplicemente perché non esisteva”. Ma perché Renato Zero avrebbe dovuto inventare una notizia del genere? Aragozzini dichiara: “Forse per farsi bello e dire che Mia aveva partecipato grazie a lui. Se si dovessero denunciare tutte le notizie false e destituite, non basterebbero i tribunali di Italia, Francia e Inghilterra”.



