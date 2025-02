Mia Martini, sorella di Loredana Bertè, è di tre anni più grande. La cantautrice e musicista è venuta a mancare nel 1947 in maniera tragica e improvvisa. La cantante, infatti, soffriva di un fibroma all’utero ma non voleva sottoporsi all’intervento chirurgico, temendo possibili cambiamenti nel timbro vocale. Assumeva perciò antidolorifici. La sorella di Loredana Bertè venne ricoverata pochi giorni prima della morte sia ad Acireale che a Bari a causa di dolori allo stomaco e al braccio sinistro ma le sue condizioni vennero sottovalutate.

Il 14 maggio del 1995, dopo alcuni giorni di irreperibilità, Mia Martini venne trovata morta nella casa di Cardano al Campo dove si era trasferita da poco per stare vicino al padre. In pigiama e con le cuffie nelle orecchie, la cantante venne trovata senza vita. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte della cantante, disponendo l’autopsia. Secondo il referto, però, Mia Martini era morta per cause naturali, o meglio, per arresto cardiaco da overdose di stupefacenti e nel dettaglio cocaina. Secondo le sorelle, Olivia e Loredana, non sarebbe stato un suicidio: la prima definì “stupendo” l’ultimo periodo di vita della cantante. Loredana e la sorella Leda hanno sempre pensato che però ci fosse altro: nel dettaglio la prima ha puntato il dito contro il padre mentre la seconda ha raccontato che il corpo era coperto di lividi e che la salma sarebbe stata cremata troppo in fretta.

Mia Martini, chi è la sorella di Loredana Bertè: "Ridevamo tanto"

A Verissimo, Loredana Bertè ha ricordato i primi anni a Roma insieme alla sorella, lì dove è cominciata la carriera di entrambe. “Ridevamo tanto insieme di quello che ci succedeva facendo l’autostop. Ci chiedevano il numero e noi davamo quello degli obitori, dei vigili del fuoco, dei cimiteri, dei seminari di suore e così via. Ci divertivamo” ha spiegato. Loredana, che per anni è stata restia nel parlare della sorella, ha spiegato che l’artista e sua cara sorella “ha lasciato un grande vuoto” nella sua vita.