Mia Martini, sorella di Loredana Bertè/ Il cognome diverso e la morte: “Sono sempre stata gelosa di lei”

Mia Martini e Loredana Bertè sono sorelle ma hanno un cognome diverso: perché?

Mia Martini e Loredana Bertè sono sorelle. Forse ancora oggi non tutti sanno il motivo per il quale non portano lo stesso cognome, motivo legato anche ai difficili rapporti con la famiglia. Mia, detta Mimì, decise di utilizzare lo pseudonimo Martini, mentre Loredana scelse il cognome del padre, Bertè.

Proprio col padre i rapporti di entrambe erano molto difficili, al punto che Loredana, in un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo, dichiarò: “Mio padre, un padre padrone, prendeva di mira mia madre. Alla nascita della quarta figlia femmina si è defilato, perché lui odiava le donne, comprese le sue stesse figlie”.

La morte di Mimì è un evento che ha cambiato drasticamente la vita di Loredana Bertè. “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e do tutto”, ha ammesso la cantante in quell’intervista.

Il rapporto tra Loredana Bertè e Mia Martini non era tuttavia rose e fiori. Tra loro non mancavano liti e scontri , conseguenza di due caratteri molto forti e diversi su alcuni aspetti. Della sorella Mimì, Loredana disse: “Io sono sempre stata super gelosa di lei. I primi tempi per lei ero una zavorra, poi lei ha capito e anche io e il nostro rapporto è stato bellissimo”. Nonostante le differenze, Loredana e Mia Martini condividono qualcosa di indissolubile: sono nate entrambe il 20 settembre. In quel giorno, ogni anno, la cantante, come da lei rivelato, mette due sigarette davanti alla loro foto insieme e dice “Mimì questa è la tua sigaretta”, e le augura buon compleanno.

