Mia Sangiuliano, chi è l’unica figlia di Nathalie Caldonazzo?/ “Ragazza in gamba che ha sofferto tanto”

Nella puntata di oggi de La volta buona sarà ospite Nathalie Caldonazzo. Chi è la figlia Mia Sangiuliano? La showgirl ha una figlia nata dalle nozze con l’ex marito Riccardo Sangiuliano. Bellissima come la madre e classe 2004, quest’anno compirà 20 anni. Nathalie ha parlato della figlia durante la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip definendola come una ragazza in gamba e forte ma con un pessimo rapporto con il padre.

Nathalie Caldonazzo sulla figlia Mia Sangiuliano ed il rapporto inesistente con il padre ha confessato: “Purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile. Ho provato anche a parlare ma c’è della rabbia dentro, io non ho mai voluto parlare male di lui comunque. Ha un rapporto troppo difficile col padre” La showgirl ha definito l’ex marito Riccardo Sangiuliano la persona che ha odiato di più nella vita, ma allo stesso tempo ha voluto elogiare i genitori dell’ex marito, nonni di Mia per averla aiutata quando era molto piccola e lei lavorava.

Sempre durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo sulla figlia Mia ha confessato di avere un legame strettissimo: “È una ragazza molto forte e matura, molto più di me alla sua età. Ci adoriamo, ma siamo spesso in conflitto come è ovvio che sia a questa età. Lei si sente già grande, io la vedo ancora come una cucciola e le sto addosso come un doberman, voglio sapere dove e con chi sta, dove va, la controllo quando entra.”

Nathalie Caldonazzo ha confessato inoltre una curiosità sulla figlia, il nome lo ha scelto in omaggio all’attrice Mia Farrow. La ragazza, inoltre, quando aveva solo 11 anni ha dovuto assistere ad una relazione tossica tra la madre ed il suo compagno. La showgirl ha immediatamente tagliato i rapporti con quell’uomo ed è convinta che ciò sia stato d’esempio per la figlia. L’ha sempre vita come una donna forte e indipendente che lavora e non ha mai chiesto nulla a nessuno.

