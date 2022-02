Miami Beach/ Su Rai 2 il film con Ricky Memphis e Max Tortora

Miami Beach, film di Rai 2 diretto da carlo Vanzina

Miami Beach sarà trasmesso oggi, 24 febbraio, alle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema durante l’anno 2016 e appartiene ai generi commedia e avventura. Il regista di questo film risulta essere il maestro delle opere comiche Carlo Vanzina, che in questo caso ha curato la sceneggiatura della pellicola insieme al fratello Enrico Vanzina.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi all’interno del panorama cinematografico italiano come Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Francesca Nunzi, Emanuele Propizio, Camilla Tedeschi, Giampaolo Morelli, Neva Leoni e Giorgia Trasselli. Le musiche sono state curate da Bruno Zambrini, il montaggio da Luca Montanari e la fotografia è stata messa a punto da Enrico Lucidi.

Miami Beach, la trama del film: una città dove tutto è possibile

In Miami Beach diversi giovani italiani si trovano a Miami. Nella città statunitense, tutto è possibile, i ragazzi lo sanno bene e passano le loro giornate spensierate. Si danno al divertimento, all’alcol e al conoscere nuove ragazze. La vita a Miami sembra essere sempre leggera per loro, d’altronde il clima è sempre bello e le agiatezze non mancano per la maggior parte del gruppo. Tuttavia, c’è anche chi si trova nella città per riuscire a sbarcare il lunario e trovare un lavoro sensato visto che in Italia scarseggiano gli impieghi.

In un certo senso, questi ragazzi stanno vivendo il loro sogno americano, in tutte le sue sfaccettature. Tuttavia, le cose iniziano a cambiare quando vengono coinvolti anche i loro genitori. Difatti, tra litigi, incomprensioni e ricerche di figli perduti, si intrecceranno diverse storie che vedranno come protagonisti i genitori dei ragazzi. Alla fine, le vicende della pellicola faranno capire come a Miami Beach anche coloro che sembrano più maturi possono perdere la testa e comportarsi come dei ragazzini adolescenti.

