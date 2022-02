Miami Beach/ Su Rai 2 il film con Ricky Memphis

Miami Beach, film di Rai 2 diretto da Carlo Vanzina

Miami Beach va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 10 febbraio, a partire dalle 21.10. Si tratta di una pellicola del 2016 distribuita da 01 Distribution e prodotta da Lotus Production. La regia è di Carlo Vanzina: in 66 anni di carriera ha diretto 78 film, di genere sentimentale e comico. Non ha vinto nessun premio ma ai botteghini i suoi film hanno sempre registrato soddisfacenti incassi. Il cast è ricco di grandi attori: Ricky Memphis in 31 anni di carriera ha interpretato 43 film. Nel 1991 ha vinto 1 premio European Film Awards come miglior attore non protagonista per Ultrà. Ha ottenuto anche 2 nomination ai Nastri d’Argento come migliore attore non protagonista per La mossa e Immaturi. Nel cast c’è anche Max Tortora: in 18 anni di carriera ha interpretato 18 film e 3 serie televisive. Nel cast ci sono anche Paola Minaccioni, Neva Leoni, Camilla Tedeschi, Giampaolo Morelli.

Miami Beach, la trama del film: un litigio e…

Leggiamo la trama di Miami Beach. Luca Romano figlio di Giovanni e Valentina milanese figlia di Olivia sono a Miami per motivi di studio. Sull’aereo i loro genitori litigano furiosamente e i ragazzi nemmeno sanno che si ritroveranno nella stessa università. Nonostante i loro genitori non vanno molto d’accordo tra i due giovani nasce un bel sentimento d’amore. A Miami c’è anche Giulia con le sue amiche, sono qui per assistere al concerto dei più grandi deejay del mondo. C’è però da puntualizzare che Giulia doveva partire per le vacanze con il padre, ma lei per raggiungere le sue amiche scappa dall’aeroporto di Roma e parte per Miami. Lorenzo cambia il suo programma e si mette alla ricerca della figlia, ma a Miami non conosce nessuno e tanto meno la lingua, così si fa aiutare da Bobo, uno studente fuoricorso con il quale fa conoscenza con il mondo dei giovani in quella grande città. Giulia nel frattempo conosce Filippo e si invaghisce di lui, l’uomo è più grande della ragazzina che gli fa credere di avere più anni e di non essere una minorenne.

Il video del trailer “Miami Beach”

