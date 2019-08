Miami beach/ Video, su Rai 3 il film con Ricky Memphis (oggi, 30 agosto 2019)

Miami beach andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia di produzione italiana diretta nel 2016 da Carlo Vanzina ed interpretata da Neva Leoni, Ricky Memphis, Mariela Garriga e Giampaolo Morelli. Il film è stato prodotto da una cordata di società, fra cui la Rai Cinema, e distribuito nel nostro paese da 01 Distribution. Il film è molto ironico, anche se c’è da sottolineare come i buchi di sceneggiatura siano evidenti. Nonostante questo si lascia guardare e regala un po’ di tranquillità in una calda serata di fine estate.

Miami beach, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Miami Beach. A Miami si intrecciano le storie di diversi italiani, arrivati negli Stati Uniti inseguendo i loro sogni. Giulia arriva in Florida per partecipare ad un festival di musica elettronica, dove conosce Filippo, seducente ragazzo italiano scappato in America per fare fortuna. A Miami arriva anche il padre di Giulia, sulle tracce della figlia. Con lui c’è Bobo, uno studente squattrinato e perennemente fuoricorso. Nel frattempo Luca e Valentina, neoiscritti all’Università di Miami, vedono la loro relazione naufragare miseramente. Il problema è che più i due cominciano a detestarsi, più i loro genitori cominciano ad andare d’accordo. La madre di lei, milanese altoborghese ed estremamente snob, e il padre di lui, romano espansivo e sanguigno, intrecceranno così una relazione di nascosto dai figli, che ormai non si sopportano più.

Il trailer del film "Miami beach"





