Miami, crollato palazzo di 11 piani/ Video: si temono morti, ricerche in corso

Dramma a Miami: un palazzo di 11 piani è crollato nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno 2021. L’edificio, situato su Collins Avenue a Surfside, era composto da ben 100 appartamenti e sono in corso le operazioni di soccorso con squadre arrivate dalle contee e dalle città circostanti. Si teme un numero elevato di morti, ma al momento non sono stati resi aggiornamenti.

“ABORTO È DIRITTO UMANO”: OGGI VOTO PARLAMENTO UE/ Cos’è Rapporto Matic: gli scenari

Sui social network sono stati diffusi numerosi video: una parte imponente dell’edificio è crollata in un cumulo di macerie. Secondo quanto riportano i colleghi della NBC, alcune persone sono state estratte dalle macerie e, come riportano i testimoni, si sentono provenire delle urla e delle richieste di aiuto.

Miami, crollato palazzo di 11 piani

La contea di Miami Dade ha reso noto che sono più di ottanta le unità di soccorso impegnate nelle ricerche, comprese le squadre di soccorso specializzate all’estrazione di persone intrappolate. Presenti anche i vigili del fuoco municipali e la polizia di Miami Beach. NBC ricorda che l’edificio è stato costruito nel 1981 e in totale ha più di 130 appartamenti, ma non è ancora chiaro quante persone fossero all’interno dell’edificio al momento del crollo. Da chiarire anche le cause del crollo, ma adesso l’attenzione è rivolta al salvataggio delle persone coinvolte. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, qui di seguito alcuni video pubblicati sui social network

John McAfee, morto suicida inventore antivirus/ Era prossimo a estradizione negli Usa

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific.pic.twitter.com/pwLy5fepR0 — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) June 24, 2021

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It’s unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA