Miami Supercops i poliziotti dell’8° strada/ Su Rete 4 il film con B.Spencer e T.Hill

Miami Supercops i poliziotti dell’8° strada andrà in onda oggi, sabato 16 gennaio, a partire dalle ore 21.20 nella prima serata di Rete 4. Si tratta di una pellicola di genere poliziesca commedia a cui ha preso parte la storica coppia Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola è stata diretta da Bruno Corbucci e il film risale al 1985. Tra gli ulteriori interpreti ci sono Jackie Castellano nella parte di Irene, C.B. Seay nel ruolo di capitano Tanney e Ken Ceresne ovvero il giovane Robert Delmann.

Miami Supercops i poliziotti dell’8° strada, la trama del film

La trama di Miami Supercops i poliziotti dell’8° strada racconta la storia di due grandi amici poliziotti, il primo continua a lavorare per l’FBI a Nw York mentre il secondo ovvero Bud, nauseato dalla burocrazia e da quelli che dovrebbero essere i fondamenti della giustizia non ritrovati nel dipartimento, ha deciso di ritirarsi e aprire una scuola per piloti a Tampa. Un caso molto difficile per il quale non è mai stata trovata una soluzione richiede la partecipazione di entrambi.

Ecco allora che Steve e Doug si riuniscono per seguire il ladro Garret, un uomo che circa dieci anni prima aveva svaligiato una banca a Detroit ed adesso stava per uscire dalla prigione diretto a Miami. La polizia non era mi riuscita a scoprire dove l’uomo aveva nascosto i venti milioni di dollari del bottino e per questo motivo, affida il caso ai due poliziotti.

Uno dei due però non vuole proprio saperne di rientrare in polizia a causa dei trascorsi inoltre, la morte per omicidio di Garret rende le indagini ancora più difficili. Grazie a due amiche e ad un indiano molto affezionato ai due super poliziotti, le cose sembrano essere molto più chiare. Trovare il bottino però non è semplice soprattutto perché le indagini vedono coinvolto uno degli uomini più ricchi di Miami. Finalmente però le cose iniziano ad essere molto più chiare e l’uomo si scopre essere un complice di Garrett arricchitosi proprio con il bottino. Finalmente, i due polizotti riescono a chiudere il caso che si era aperto ben nove anni prima grazie alle loro indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA