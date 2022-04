Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada/ Su Rete 4 il film con Spencer e Hill

Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada, film di Rete 4 diretto da Bruno Corbucci

Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada sarà trasmesso oggi, sabato 30 aprile, dalle ore 21:25 su Rete 4. Questo film ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 1985 e appartiene ai generi poliziesco e commedia.

Il regista di questo film risulta essere Bruno Corbucci che si è occupato di scrivere anche la sceneggiatura in compagnia di Luciano Vincenzoni. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi in Italia come Bud Spencer, Terrence Hill, Jackie Castellano, Buffy Dee, Richard Liberty, Harold Bergman e Luke Halpin. Le musiche di questo film sono state realizzate dal duo musicale La Bionda mentre la fotografia è stata curata da Silvano Ippoliti.

Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada, la trama del film: due amici molto stretti

In Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada Doug Bennet e Steve Forrest sono due amici molto stretti ma che hanno preso strade diverse ormai. Un tempo erano compagni di reparto e lavoravano presso l’FBI. Tuttavia, Doug ha deciso di rimanere a New York e continuare a lavorare per il Bureau mentre Steve ha lasciato tutto e si è trasferito a Tampa per aprire una scuola per piloti di elicotteri. Tuttavia, i due dovranno fare di nuovo squadra per garantire sicurezza all’interno del paese. In particolar modo, un pericoloso malvivente, chiamato Joe Garret è uscito di prigione e si dirige verso Miami.

Joe non ha intenzioni positive e vuole diventare il nuovo boss. Doug e Steven hanno già avuto a che fare con Joe e sono stati proprio loro a riuscire a sbatterlo in cella nove anni prima. Ora però il criminale è tornato e vuole anche recuperare il denaro di una rapina fatta prima di andare in prigione a Detroit, così da ripartire alla grande e formare il suo nuovo impero criminale. Riuscirà la coppia di amici a fermare il criminale? Ci saranno botte da orbi, ma i super-poliziotti riusciranno a fermare tutti i malviventi.

Il video del trailer “Miami Supercops I poliziotti dell’8° strada”

