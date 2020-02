Miami supercops i poliziotti dell’8° strada/ Video, su Rete 4 il film con Bud Spencer

Miami supercops i poliziotti dell’8° strada va in onda su Rete 4 oggi, sabato 22 febbraio, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1985 dalla casa cinematografica Columbia Pictures in collaborazione con la Tristar Pictures per la regia di Bruno Corbucci il quale si è anche occupato della sceneggiatura in collaborazione con Luciano Vincenzoni. Le musiche della colonna sonora di questo film sono stati firmati dal duo musicale La bionda, il montaggio è stato eseguito da Daniele Alabiso il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Silvano Ippoliti. Nel cast oltre ai principali protagonisti Terence Hill e Bud Spencer figurano anche Jackie Castellano, Ken Ceresne, Buffy Dee, Richard Liberty, Harold Bergman e William Jim.

Miami supercops i poliziotti dell’8° strada, la trama del film

Ecco la trama di Miami supercops i poliziotti dell’8° strada. Doug e Steve sono due amici di vecchia data che in passato hanno lavorato insieme nel corpo della polizia di Miami. Ora Doug continua a lavorare nella polizia ma si è trasferito a New York mentre Steve in ragione del disgusto provato per quanto riguarda alcune ristrettezze burocratiche imposte dalla politica che non permettevano di incastrare malviventi ha deciso di abbandonare definitivamente il corpo della polizia e di aprire una scuola per piloti di elicotteri. Doug viene contattato dal suo vecchio collega il quale adesso è diventato il comandante della polizia di Miami che necessità del loro aiuto per risolvere un vecchio caso. Nello specifico 9 anni prima c’era stata una rapina ad una importante Banca di Detroit nel corso della quale sono stati portati via circa 9 milioni di dollari. Tutti i componenti della banda sono stati arrestati con una sola eccezione di una persona che sembra essere sparita nel nulla. Ora che uno dei componenti della banda è uscito di prigione e si è diretto a Miami probabilmente per ritirare la propria parte di bottino, il caso viene riaperto anche perchè lo stesso rapinatore viene trovato senza vita probabilmente ucciso dal suo ex complice. Doug con uno stratagemma riesci a convincere il suo vecchio amico a tornare momentaneamente nel distretto di polizia per aiutare il loro vecchio collega nel risolvere questo caso che si dimostrerà molto intrigato anche perché sembra che l’unico rapinatore non fermato dalla polizia abbia cambiato la propria fisionomia con intervento di chirurgia plastica. Le indagini portate avanti dai due poliziotti permetteranno di scoprire che dietro la rapina effettuata nella banca di Detroit ci sia quello che oggi viene visto come un importante imprenditore peraltro ben legato da un punto di vista politico per cui inattaccabile. I due poliziotti dovranno quindi anche combattere contro un sistema corrotto.

