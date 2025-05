Dal lunghissimo matrimonio con Maria Teresa (Marisa) Selo e Massimo Boldi sono nate tre splendide figlie, Micaela, Marta e Manuela. Purtroppo la loro mamma è morta molto presto, a soli 47 anni dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. Ed è così che l’attore si è ritrovato solo con tre giovanissime ragazze, definite sempre da lui come la sua ancora di salvezza. Andiamo oggi a conoscere meglio la primogenita dell’attore, Micaela, la quale è stata la prima figlia che ha regalato un nipotino al celebre comico.

Nata nel 1974, Micaela Boldi è mamma di Massimo Federico, ma a differenza delle sorelle ha deciso di non entrare nel mondo dello spettacolo decidendo di rimanere dietro le quinte a gestire la MariFilm, società di famiglia che si occupa di cinema. Non solo, è proprio lei la social media manager che si occupa dei profili social di Massimo Boldi, e quando il papà è a lavoro su un nuovo set, lei prende il suo posto nel coordinare l’ufficio stampa del padre. Insomma, Micaela ha deciso di stare accanto all’uomo in maniera diversa, senza esporsi in prima persona come interprete.

Micaela Boldi: “Papà Massimo è un padre apprensivo, soprattutto con me”

Qualche tempo fa, Micaela aveva rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, rivelando alcuni aspetti inediti sul suo rapporto con il padre. Qui ha raccontato di come Massimo Boldi sia un padre molto apprensivo, protettivo, ma che cerca allo stesso tempo di mascherare la sua gelosia con l’aria buffa che lo caratterizza. E sì, Micaela confessa che suo padre è piuttosto geloso: “Con me particolarmente, ma anche con le mie sorelle non scherza affatto. Vuole sempre tenerci d’occhio, sapere cosa facciamo e dove andiamo”, dice, affermando che anche oggi che sono adulte le tratta ancora come le sue bambine. Massimo Boldi, collega di Cristian De Sica, le ‘controlla’ di nascosto, chiedendo alle altre figlie le informazioni sulla terza. “Lo fa anche sui fidanzati”, dice Micaela, spiegando che l’attore li chiama i ‘filarini’. “Le parole non gli sono mai mancate, soprattutto al termine di una storia”.