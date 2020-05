Micaela, Marta e Manuela, figlie Massimo Boldi/ “Aprile, un mese particolare per noi”

Pubblicità

Micaela, Marta e Manuela sono le figlie di Massimo Boldi, l’attore e regista conduttore di “Scherzi a Parte”, il programma co-condotto con Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi e trasmesso in replica su Canale 5. “Averlo come padre è importante e molto impegnativo” ha dichiarato Micaela Boldi, la secondogenita dell’attore nata dall’amore con Maria Teresa Selo. Una lunga storia cominciata nei primissimi anni ’70 a Milano e conclusasi con la morte della donna nel 2004. “Quando ho conosciuto mia moglie Marisa lei aveva 17 anni, io già 28. Mio suocero Tonino si è visto arrivare a casa un capellone che suonava la batteria. Non avevo un lavoro stabile, non ero nessuno. Era preoccupato. ‘Che futuro le dai?” ha raccontato l’attore durante un’intervista rilasciata alla stampa. Dopo il primo incontro Massimo e Teresa si sono sposati nel 1973 e dal loro matrimonio sono nate tra splendide figlie:Micaela nel 1974, Manuela nel 1981 e Marta nel 1990. Tra le tre Manuela è quella più nota al grande pubblico visto che nel 2010 ha deciso di partecipare come “la figlia di” ad un’edizione de L’Isola dei Famosi. Non solo, la secondogenita è una grande appassionata di cucina e fotografie e ha collaborato con il padre al libro “Le Mie Tre Vite”’ edito Piemme.

Micaela, Marta e Manuela figlie di Massimo Boldi: “la presenza di mamma…”

Le vita di Micaela, Marta e Manuela, le tre figlie di Massimo Boldi è stata però scossa dalla morte della madre, scomparsa nel 2014 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ospiti a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso la piccola di casa Marta ha raccontato: “la sua presenza si manifesta soprattutto quando mi capita di ascoltare le canzoni alla radio che a lei piacevano, come quelle di Gianni Morandi”. Manuela, invece, ha parlato della figlia Virginia: “mia figlia è la prova che nostra madre c’è ancora. E’ nata ad aprile, il mese in cui nostra madre se ne andò. Aprile è un mese particolare per noi. Con Vittoria, è come se ci fosse stata una piccola rinascita”. Impossibile per le tre ragazze non parlare del padre, l’amatissimo Cipollino: “avere Massimo Boldi come padre è importante e molto impegnativo”. Intanto anche l’ultima figlia Marta sembra propensa a lavorare nel mondo dello spettacolo. Recentemente, infatti, Marta ha conseguito un Master in International Screenwriting and Production presso l’università Cattolica di Milano. Un traguardo importantissimo che ha reso Massimo Boldi fiero ed orgoglioso: “ho avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà”.



