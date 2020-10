Micaela Ottomano, amica Elisabetta Gregoraci/ “Arianna David mente, chi la conosce..”

Scoppia la polemica a Mattino5 dove oggi Federica Panicucci ha lanciato il tema “Elisabetta Gregoraci” dopo le polemiche dei giorni scorsi e, in particolare, quando Marzia Gregoraci e la migliore amica della showgirl, , l’avvocato Micaela Ottomano, hanno preso di mira Arianna David accusandola di mentire su questa amicizia fantomatica con la calabrese. In particolare, la Ottomano ha iniziato il suo discorso spiegando: “Io sono amica di Elisabetta da ormai 18 anni, abbiamo condiviso tutto, siamo amiche storiche e io e Marzia, la sorella, siamo rimaste basite quando abbiamo sentito di questa presunta amicizia con la sorella David. Io conosco anche le conoscenze di Elisabetta e lei conosce le mie e per questo mi sono sentita in dovere di vedere in televisione perché troppa gente sta parlando su Elisabetta, a prescindere dalla David, ma in generale troppa gente viene a parlare mentre Elisabetta è nella casa e non può difendersi, mi riferisco in generale di tutta questa gente che parla, mi sembra un gesto da vigliacchi, di un livello infimo”.

Micaela Ottomano, amica Elisabetta Gregoraci, a Mattino5, inveisce contro Arianna David

L’amica di Elisabetta Gregoraci continua a puntare il dito contro tutti coloro che continuano a parlare della Gregoraci convinta che, appena uscirà dalla casa, prenderà i suoi provvedimenti. A questo punto, però, Arianna David risponde a tono parlando di un rapporto lungo e che può documentare: “Sono state asserite cose false sul mio conto. Flavio è stato socio con il padre dei miei figli e quindi ci conosciamo bene, è vero che sono tanti anni che non ci vediamo ma ciò non toglie che non mi conosca bene. Io sono troppo nel giusto e il post dell’avvocato e della sorella Marzia mi ha fatto un po’ sorridere… io ho una chat lunga di anni con Elisabetta in cui ci siamo dette di tutto e ci siamo sentite anche la sera prima di entrare nella casa e lei mi ha mandato un messaggio che si chiude con Ti adoro. Io posso dimostrarle queste cose, ma prima di fare certi post si informi prima se è vero che mi conosci”.

A questo punto è la conduttrice a prendere la parola e Federica Panicucci spiega: “Lei sostiene che Arianna non sia un’amica di Elisabetta, cosa avrebbe detto di così terribile sul suo conto? Io sono ben contenta di ospitarla a Mattino5 per dire la sua ma è vero anche che ci sono uomini che vanno in tv raccontando dettagli della vita privata che forse potevano evitare”. Le polemiche di certo non mancano perché sia Signoretti che la Panicucci ammettono di aver letto gli screen dei messaggi. Alla fine la stessa Ottomano rivela: “Quando lo abbiamo saputo era ormai troppo tardi, noi le abbiamo consigliato di non partecipare perché andare al reality è come mettersi a nudo e lei è una signora di prestigio”.



