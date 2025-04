Nata a Roma da papà romano e mamma pugliese, Micaela Ramazzotti ha cominciato la sua carriera da piccolissima con i fotoromanzi: già a 13 anni era un volto dello spettacolo, spesso sulla rivista Cioè, dedicata agli adolescenti. Proprio in quegli anni Micaela Ramazzotti ha cominciato ad appassionarsi anche al cinema, studiando dizione per passare al grande schermo: la sua prima comparsa è arrivata a 17 anni nel film “La via degli angeli” di Pupi Avati. Più avanti da protagonista ha preso parte al cast di “La prima volta”, mente negli anni 2000 è stata volto di numerose commedie e cinepanettoni.

Dopo un decennio di comparse e ruoli minori, nel 2006 prende parte a “Non prendere impegni stasera” di Gianluca Maria Tavarelli, partecipando al Festival di Venezia e venendo notata da Carlo Virzì, che l’ha segnalata al fratello Paolo per il film “Tutta la vita davanti”. Dall’uscita del film, nel 2008, Micaela Ramazzotti ha avuto un successo crescente, ottenendo anche numerosi riconoscimenti. Propio durante le riprese di “Tutta la vita davanti”, la Ramazzotti ha conosciuto Paolo Virzì che poi sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi due figli.

Micaela Ramazzotti, chi è: “Lato artistico preso da papà”

Micaela Ramazzotti, nel corso di un’intervista a cuore aperto con “Vanity Fair”, ha raccontato la sua infanzia. Al papà Roberto “gli piaceva suonare la chitarra, cantare, scrivere sonetti, a livello amatoriale s’intende”. Proprio da lui l’attrice ha preso il lato artistico. La mamma, invece, era rigida e le imponeva di rientrare molto prima rispetto ai genitori delle sue amiche. A scuola, invece, Micaela Ramazzotti ha raccontato di essere stata altalenante ma comunque in grado di cavarsela. E anche un po’ “leader”. “Per far ridere i compagni rispondevo male ai professori, lanciavo la creta nell’aula di modellazione” ha spiegato l’attrice, che invece fuori dalla scuola è stata un’adolescente più calma, che non ha mai amato gli eccessi, anche un po’ insicura.