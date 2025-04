La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto due personalità più che influenti del cinema italiano: Edoardo Leo e Michela Ramazzotti, prossimi protagonisti di una commedia imperdibile, ‘30 notti con il mio ex’. Per l’occasione, i due hanno raccontato nel salotto di Caterina Balivo alcune curiosità relative alla trama ovviamente nel merito dei personaggi interpretati. Entrambi hanno sottolineato la spensieratezza di fondo ma l’intensità che si cela dietro la sceneggiatura. In particolare per l’attrice è stato un passo quasi necessario: “Dopo aver interpretato ruoli molto impegnativi, per le storie alle spalle, desideravo tornare a fare una commedia”.

Un ruolo più spensierato per Micaela Ramazzotti in ‘30 notti con il mio ex’, una ricerca di leggerezza che forse coincide con la bellezza del momento attuale anche nella sua vita privata. Proprio in una recente intervista si è espressa con parole al miele a proposito del suo attuale compagno, Claudio Pallitto: “Ci sposiamo, spero duri per sempre”, titola il Corriere della Sera rispetto a quanto raccontato dall’attrice.

Micaela Ramazzotti a La Volta Buona, parole al miele per il compagno Claudio Pallitto

Le parole di oggi di Michela Ramazzotti – a La Volta Buona – sono dunque una conferma di quanto detto di recente al quotidiano in riferimento alla bellezza della sua liaison con il compagno Claudio Pallitto. “Io ci credo nell’amore per sempre, si deve avere ovviamente fortuna ad incontrarlo ed a me è successo; dal punto di vista dell’incontro, con un’anima che corrisponde…”. Il valore della condivisione, in amore e in generale nella vita, è prioritario per Micaela Ramazzotti come testimoniato dal suo approccio professionale: “Per me il cinema è questo, è condivisione; senza, non sarebbe nulla”.