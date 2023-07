Micaela Ramazzotti è fidanzata con Claudio Pallitto/ Chi è il personal trainer con la passione per il cinema

Micaela Ramazzotti dimentica l’ex Virzì con un personal trainer: ecco chi è

Dopo la fine della relazione con il regista Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti ha voltato pagina con un nuovo amore. Il fidanzato attuale dell’attrice è Claudio Pallitto, un personal trainer 38enne muscoloso che gestisce una palestra a Roma: “si vocifera essere uno dei punti di ritrovo dell’estrema destra romana. Tifosissimo giallorosso, habitué della curva sud, Claudio coltiva in cuor suo il sogno di sfondare nel cinema” si legge su Dagospia.

Ma chi è l’aitante palestrato che ha conquistato il cuore della regista? Pallitto è apparso nel 2011, al reality di Italia 1, Tamarreide dove si è lasciato andare ad espressioni piuttosto colorite. Il personal trainer ha fatto la comparsa in alcuni film: Siccità, Il campione e Tutti i santi giorni. Il nuovo fidanzato tutto bicipiti dell’attrice, potrebbe debuttare nel cast di Felicità film di esordio da regista della Ramazzotti.

Micaela Ramazzotti parla del riscatto delle donne nella società: “Stiamo andando avanti”

L’attrice italiana, ai microfoni de La Stampa, ha affrontato il tema della difficoltà che la donna ancora ha ad inserirsi nella società. Tuttavia, la regista ha parlato anche dei progressi svolti fino ad ora: “La strada da fare è ancora lunga. Noi donne abbiamo avuto tutto in ritardo, il diritto al voto, la possibilità di studiare. Ora stiamo andando avanti. La donna è ancora super sfruttata, le battaglie sono ancora tante, è dura, ma bisogna ribellarsi.”

Micaela Ramazzotti ha anche parlato dei giovani che “stanno vivendo un periodo difficile, tra la pandemia, la guerra, quello che sta accadendo in Iran, ma i nostri figli riusciranno a realizzare la svolta, anche nel nostro Paese, hanno gli strumenti per riuscirci”. Pensa infatti che i ragazzi “compresi i miei e i loro amici, sono molto consapevoli, hanno l’abitudine di fare la raccolta differenziata, sono cresciuti con un senso civico marcato. Io, alla loro età, non ero così consapevole, informata”.

