Micaela Ramazzotti, moglie e figli di Paolo Virzì/ La crisi e il ritorno di fiamma…

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, il matrimonio, la crisi e…

Micaela Ramazzotti è la moglie del regista Paolo Virzì. Micaela e Paolo si sono conosciuti nel 2007 sul set del film Tutta la vita davanti e tra loro è stato un colpo di fulmine. Dopo solo due anni di conoscenza, infatti, nel 2009 Micaela e Paolo si sono sposati sugellando il loro amore con il matrimonio e diventando poi una delle coppie cinematografiche più amate e invidiate del mondo del grande schermo in Italia. La coppia ha avuto anche due figli nel 2010 e nel 2013: Jacopo e Anna e si è amata per più di dieci anni. nel 2018 hanno iniziato a girare voci e gossip su un loro probabile allontanamento e le chiacchiere parlavano del fatto che i due non vivessero più insieme e che ci fosse problemi nel loro matrimonio.

Nel corso dell’anno, poi, è arrivata la notizia ufficiale del divorzio e Micaela e Paolo si sono separati, con non poca sofferenza. Diversi amici e colleghi della coppia lo hanno confermato e pare che ad un certo punto Virzì si fosse presentato in lacrime sotto casa di Micaela per tentare una riconciliazione. In realtà Micaela Ramazzotti ha ammesso la crisi con Paolo Virzì ma accusando i giornali di aver esagerato tanto che i due sono finalmente tornati insieme e vanno d’amore e d’accordo. La famiglia si è riconciliata anche se i motivi dell’allontanamento sono rimasti misteriosi.

Micaela Ramazzotti e la prima apparizione pubblica della figlia Anna

Micaela Ramazzotti è una famosa attrice italiana. Di recente l’attrice è comparsa al Giffoni Film Festival con la figlia Anna. E’ la prima volta che la figlia è apparsa in pubblico. Anna ha voluto accompagnare la madre Micaela in questa occasione per lei importante. Insieme sul palco, Micaela Ramazzotti ha svelato il titolo del suo prossimo film, Felicità, che sarà anche il primo nel quale vestirà i panni da regista. “É una vera forza della natura, grande appassionata di cinema”, ha raccontato al pubblico parlando della figlia, seduta al suo fianco. Anna si è rivolta ai giornalisti raccontando di “sentirsi nel cuore di fare la fumettista”.

La nascita della loro secondogenita, che quest’anno ha accompagnato la madre nell’esperienza del Giffoni Film Festival, è avvenuta in un’occasione del tutto particolare: il set di un film. Il parto dell’attrice infatti è stato ripreso e raccontato ne Il nome del figlio, durante il quale la neo mamma è anche riuscita a recitare qualche battuta. Micaela e Paolo hanno divorziato nel 2018 dopo la crisi ma poi avevano deciso di tornare insieme. I due sono apparsi sorridenti ai diversi red carpet testimoniando l’amore ritrovato.











