Micaela Ramazzotti ritrova l’amore con Claudio Pallitto/ Il personal trainer partecipò a Tamarreide

Micaela Ramazzotti ritrova l’amore con Claudio Pallitto

Stando a quanto riportato da Dagospia e Diva e Donna, Micaela Ramazzotti avrebbe ritrovato l’amore dopo aver terminato definitivamente la relazione con Paolo Virzì. L’attrice vincitrice del David di Donatello come ‘miglior attrice protagonista’ per ‘La prima cosa bella’ e il noto regista si erano separati ufficialmente, cinque anni fa, nel 2018. Dal loro matrimonio, avvenuto nel 2009, sono nati due figli: Jacopo e Anna. Micaela Ramazzotti e Virzì avevano cercato di far funzionare nuovamente il rapporto ma le cose non si sono evolute mai come sperato e, lo scorso marzo, si sono detti addio.

Cristina Marino:"Altri figli? Luca Argentero vorrebbe una squadra"/ "Vorrei interpretare un ruolo diverso"

Micaela Ramazzotti, così, avrebbe cominciato a frequentare il personal trainer Claudio Pallitto, che nel 2011 ha partecipato al reality show Tamarreide. Il programma targato Mediaset, andò in onda su Italia 1. A quei tempi 25enne, Claudio Pallitto e altri sette giovani ‘tamarri’ viaggiavano a bordo di un camper in differenti città e in ognuna di esse dovevano affrontare prove di vario genere. Ad oggi Claudio, gestisce una palestra a Roma, frequentata anche da Micaela Ramazzotti, con la quale il personal trainer è apparso in diverse foto pubblicate sui social.

Veronica Ferraro ha detto sì a Davide Simonetta/ La migliore amica di Chiara Ferragni si sposa

Claudio Pallitto, ottiene una parte in Felicità, il prossimo film di Micaela Ramazzotti

Anche Claudio Pallitto, proprio come Micaela Ramazzotti, è reduce da una relazione sentimentale importante. Il personal trainer, stando alle indiscrezioni che circolano sulla nuova coppia, avrebbe lasciato la sua compagna, dalla quale avrebbe avuto due figlie, proprio per l’attrice. In aggiunta, l’ex partecipante di Tamarreide avrebbe ottenuto un ruolo in Felicità, ovvero il prossimo film diretto da Micaela Ramazzotti. Soltanto l’anno scorso, Claudio Pallitto ha avuto una piccola parte nella pellicola ‘Siccità, diretta da Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti.

Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta/ "Stanchezza da autotune e non salutare i fan? Che peccato"

Felicità è la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità. Il film vedrà nel cast attori come Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, oltre che Micaela con la partecipazione di Sergio Rubini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA