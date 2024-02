Miccio e Ricciarelli criticano Angelina Mango/ “Il look era brutto, i movimenti poco naturali e…”

Enzo Miccio boccia il look di Angelina Mango: le sue parole

Il Festival di Sanremo 2024 è un tripudio alla musica italiana, ma anche alla moda. L’attenzione è anche rivolta agli abiti che i cantanti sfoggiano sul palco dell’Ariston, che molto spesso veicolano anche un messaggio. Nel salotto de La volta buona, il fashion designer Enzo Miccio ha bocciato il look di una delle favorite della kermesse canora: “Vorrei parlare di Angelina Mango. Lei è una ragazza verace, che mi piace e che ha portato anche una bella canzone che ha fatto ballare un po’ tutti quanti noi. Ieri sera però era un po’ troppo farcita, tutte quelle cose nei capelli, quelle ondine perfette.”

Significato Testo “La noia” di Angelina Mango/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

E ancora: “Poi sulla manicure aveva una vera e propria galleria d’arte. Questo abito che era un insieme di cose, disegni tribali, cose ricamate, tutte cose che poco c’entravano con il suo pezzo. Qualcuno non è d’accordo sul mio ‘flop’? Quando parlo dovete farmi spiegare. Non sono d’accordo? Ci sono delle cose oggettive. Lei è sicuramente molto bella, ma la parola d’ordine è alleggerire, sfoltire, snellire. Lì c’era troppa roba. Ma poi quei disegni tribali erano dissonanti con la melodia della sua canzone. L’abito ti deve aiutare a pilotare un messaggio e lei mi ha portato fuori pista”.

SANREMO 2024/ Bene lo stop ai monologhi moralisti, Mengoni solo se canta, gags al capolinea

Katia Ricciarelli critica Angelina Mango: ecco cosa ha detto

Ieri pomeriggio, come di consueto, il salotto de La volta buona ha invitato degli ospiti a commentare la performance e il look dei cantanti a Sanremo 2024. Oltre a Enzo Miccio, a criticare Angelina Mango si è aggiunta Katia Ricciarelli: “Se mi è piaciuta? Sì, ma non tanto i movimenti. Quegli scatti, non mi sembravano affatto naturali e non li ho apprezzati. Non erano naturali”.

In studio hanno cercato di giustificare la ‘mise’ dell’artista ma Miccio ha tuonato: “No ragazzi oggettivamente quel look era brutto! Soprattutto perché non rispecchiava il pezzo. Non mi è piaciuto assolutamente e non ci sono santi per farmi cambiare idea”.

ANGELINA MANGO CON 'LA NOIA' A SANREMO 2024/ La sua Cumbia convince il pubblico dell'Ariston

© RIPRODUZIONE RISERVATA