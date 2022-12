MICHAEL, CHI ERA IL FRATELLO DI FABIO BASILE/ “La sua morte ci ha cambiati. Aveva cattivi vizi, frequentava…”

Fabio Basile racconta il dolore per la morte del fratello Michael a Verissimo

Fabio Basile racconta a Verissimo la dolorosa perdita del fratello Michael. “Come sto? Io sto bene, penso che la vita tante volte ti mette di fronte situazioni che non avresti mai voluto vedere, sentire… – racconta – Lui era una persona d’oro, mi manca tanto. Era un guerriero, ha vinto molte battaglie nella sua vita. Devi trasformare il dolore in benzina, perché se esiste un altro mondo, perché io credo in Dio, l’unico modo per renderlo fiero di noi è vincere nella vita oltre che nello sport.”

E continua: “Mia mamma? Non sarà più come prima perché ha perso un figlio. Lui era sempre presente a casa, però anche lei ha una forza innata, riesce a mascherare il dolore. Bisogna guardare avanti e mai fermarsi”. Fabio svela che il fratello, dopo un brutto infortunio, ha lasciato il judo e ha iniziato a frequentare cattive compagnie. “Ha fatto errori anche gravi, è entrato in certi giri, presi vizi… ancora non sappiamo dopo un anno cosa sia successo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Michael Basile: la morte improvvisa a 31 anni

Fabio Basile, campione olimpico nel judo alle Olimpiadi di Rio 2016, sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato, 3 dicembre, di Verissimo. A novembre 2021 Michael Basile, fratello maggiore di Fabio, è morto improvvisamente a soli 31 anni. Michael è stato trovato morto in casa a Rosa, in provincia di Torino: i familiari avevano cercato di contattarlo più volte senza mai ricevere risposta, una volta giunti nell’abitazione lo hanno trovato senza vita. “

Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”, ha scritto Fabio Basile su Instagram, annunciando la morte del fratello maggiore. La madre Tiziana, invece, ha scritto: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro… Siamo venuti da te: tu eri su una sedia addormentato per sempre, nessun segno di sofferenza… probabilmente un’arresto cardiaco.”.

Fabio Basile ricorda il fratello Michael

Michael Basile era judoka da prima del fratello Fabio: al campionato italiano cadetti nei 46 kg a Castellanza conquistato nel 2005, aveva aggiunto anche il bronzo nei 55 kg junior nel 2007. Nel suo libro “L’impossibile non esiste”, Fabio Basile ha fatto spesso riferimento al fratello: “Michael, che ha quattro anni più di me, aveva una visione un po’ diversa dalla mia. Secondo lui c’era vita oltre il judo. Per me no”. Dopo la morte del fratello, il campione olimpico ha più volte ricordato Michael sul suo profilo Instagram: “Quando ero bambino credevo in un angelo custode accanto a me. Ora credo di avercelo dentro… Sei dentro di me fratello vinciamo assieme ora!”. Lo scorso 14 novembre ricordando il compleanno di Michael ha pubblicato una loro doto da piccoli e ha commentato: “Buon compleanno fratello mio. Nessuno potrà mai dimenticarti, IMPOSSIBILE. Ti voglio bene”

