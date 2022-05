Michael Ben David, Israele: perchè è stato squalificato dall’Eurovision 2022/ Il cantante ha baciato Cattelan

Decisioni che fanno discutere all’Eurovision 2022, format che vede sfidarsi i vincitori dei Contest musicali nazionali. Quest’anno l’evento è stato ospitato dall’Italia e più precisamente da Torino e presentato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Proprio quest’ultimo è stato al centro di un siparietto che ha fatto discutere. Il conduttore è stato infatti protagonista di un bacio dato dal cantante israeliano Michael Ben David.

È proprio lui il cantante che Israele ha scelto come rappresentante per l’Eurovision 2022: il giovane ha partecipato con un brano dal titolo I.M ed è stato tra i protagonisti della seconda serata della rassegna musicale. L’israeliano non è riuscito però a qualificarsi per l’ultima serata: la finale si terrà questa sera. Nonostante il mancato passaggio in finale dell’Eurovision, i conduttori hanno comunque comunicato che Ben David è stato squalificato. Nel corso di una conferenza stampa, Cattelan, Mika e la Pausini hanno annunciato che il cantante, da regolamento, è squalificato, nonostante comunque non sia approdato in finale.

Eurovision 2022, Michael Ben David squalificato: per i conduttori “Nessun problema”

Il motivo della squalifica dall’Eurovision 2022 di Michael Ben David è da imputare proprio al bacio dato a Cattelan durante lo show. Il giovane si è prima avvicinato a Laura Pausini, provando a darle un bacio sulla guancia. Quando quest’ultima ha ricambiato con una carezza, si è poi avvicinato ad Alessandro Cattelan, riuscendo a stampargli un bacio in volto. Il conduttore non è risultato infastidito dal gesto, come ha spiegato proprio in conferenza: “Il bacio è stato ok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi ma davvero nessun problema”.

Anche Laura Pausini ha preso le difese del giovane, spiegando che per i conduttori non c’è stato nessun imbarazzo o altro: “È stata un’incursione allegra e divertente, lui è un ragazzo fantastico”. Per Cattelan, il motivo del gesto di Ben David potrebbe essere stata l’euforia da alcol. Il conduttore ha scherzato dicendo: “Magari aveva bevuto due bicchieri”. Nonostante per i conduttori non ci siano stati problemi, dunque, per il regolamento dell’Eurovision 2022 il cantante – che comunque non era approdato in finale – è fuori. Il motivo della squalifica, però, potrebbe non essere il solo bacio. Il cantante ha infatti sventolato in diretta la bandiera di Israele: potrebbe essere stato questo ad indurre i giudici alla sua squalifica.











