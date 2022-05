Michael Ben proposta di matrimonio a Eurovision 2022/ Chi è il futuro marito Roee Ram

Eurovision 2022, Michael Ben David al settimo cielo: la proposta di nozze

E’ un momento magico per Michael Ben David, il rappresentante dell’Israele in corsa all’Eurovision 2022 live da Torino, sia dal punto di vista artistico che personale. Il competitor dell’evento del momento aspira a qualificarsi tra i finalisti in gara al grand final dell’Eurovision 2022, previsto per il 14 maggio 2022, e intanto celebra con il popolo del web l’ufficializzazione del fidanzamento con il suo compagno e futuro marito Roee Ram. Ebbene sì, in queste ore i due promessi sposi fanno parlare di sé per essersi promessi il grande passo sull’altare proprio nella città che ospita l’Eurovision Song Contest 2022, ovvero Torino.

Ad avanzare la proposta di matrimonio, Roee al cantante Michael Ben David, un gesto plateale e all’insegna del romanticismo, che se da una parte commuove gli irriducibili telespettatori romantici dall’altra invece è oggetto di polemiche web, che tacciano il rappresentante dell’Israele e il futuro sposo di muovere una strategia di marketing con la loro lovestory, al fine di accalappiarsi i voti dei Paesi stranieri adibiti alle votazioni, per la madre-patria.

La favola d’amore e pace di Michael Ben David (Israele)

Nelle vene del rappresentante dell’Israele, Michael Ben David, scorre anche sangue russo, georgiano e ucraino. E la lovestory che vincola l’artista in corsa all’Eurovision 2022 di Torino può quindi dirsi una favola moderna e all’insegna della pace, quando l’Europa e il mondo intero vivono con angoscia la guerra virologica contro il Covid, che nonostante gli allentamenti delle misure restrittive ancora non azzera le distanze interpersonali, e il conflitto che vede contrapporsi la Russia e l’Ucraina.

E pensare che la partecipazione del cantante israeliano all’Eurovision 2022 è stata in bilico per un lungo periodo a causa di uno sciopero dei funzionari del ministero della Sicurezza israeliano. Ora, però, Michael non solo è a tutti gli effetti un concorrente della kermesse ma può anche riservare un posto nel cuore al ricordo della proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato. “Guess who’s getting married? 🤍💍”, “Indovinate chi sta per sposarsi?”, scrive non a caso il rappresentante dell’Israele all’Eurovision 2022, a corredo di una foto che lo immortala in un tenero abbraccio con il promesso sposo, che brucia i tempi per un canonico coming-out di Michael. Un post che fa ora incetta di like, condivisioni e messaggi di auguri destinati alla coppia di promessi sposi, in un mondo dove l’omosessualità e le coppie rainbow non sempre vengono accettate.

