A più di un anno di distanza dall’omicidio del 32enne Michael Boschetto, sembra essere spuntata un’importante novità che potrebbe riscrivere (almeno, parzialmente) l’intero caso, confermando di fatto quella che sembra essere la pista battuta dagli inquirenti e dando un volto certo all’assassino: per il caso – è importante ricordarlo – gli inquirenti si starebbero concentrando sulla figura di Giacomo Friso, il vicino di casa (ed ex amico) di Michael Boschetto, noto nell’area di Villafranca Padovana per la sua instabilità mentale e per i problemi di tossicodipendenza, che l’avevano già costretto ad intraprendere un percorso di riabilitazione; peraltro concluso poco prima dell’omicidio.

Partendo dal principio, è bene ricordare che tutto sarebbe accaduto nella prima mattinata del 27 aprile 2024: secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, tra Michael Boschetto e Giacomo Friso sarebbe scoppiata una lite legata a ragioni che non sono state effettivamente chiarite, al termine della quale il 32enne avrebbe colpito il vicino di casa; mentre questi, dopo essere tornato alla sua abitazione, avrebbe recuperato un coltello con il quale ha poi inflitto quattro fendenti alla vittima, che l’hanno lasciata senza alcuno scampo, fino al ritrovamento qualche ora più tardi da parte della fidanzata.

Novità sul caso di Michael Boschetto: sul suo cellulare un video selfie del presunto killer, Giacomo Friso

Tornando alla novità a cui accennavamo in apertura, a parlarcene è il padre di Michael Boschetto che – interpellato dal Corriere Veneto – ha raccontato del singolare ritrovamento fatto sul cellulare del figlio: precedentemente sottoposto a sequestro dopo averlo rinvenuto a casa di Friso, dopo la restituzione da parte degli inquirenti che non sono riusciti ad “estrapolarne i dati”, il padre è riuscito a sbloccarlo, trovando “un video selfie in cui Friso si riprendeva entrando in casa propria, mettendosi a ballare e facendo il gesto della vittoria“.

Un video selfie – spiega il padre di Michael Boschetto – che ritrae il presunto killer “con un sorriso beffardo (…) quasi contento di aver ammazzato mio figlio” e che, a suo avviso, invaliderebbe anche la versione dell’indagato, dato che “secondo il suo racconto aveva appena litigato con mio figlio, venendo anche lui picchiato”, mentre in realtà nel video “non aveva nemmeno un graffio sul viso“; mentre sul presunto movente di Friso, il padre ricorda che “il problema della droga gli era rimasto” anche dopo la riabilitazione e che tutti in paese “lo chiamavano ‘Furia’”.