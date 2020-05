MICHAEL BUBLE’ MINACCIATO DI MORTE/ La moglie: “Abbiamo paura per i nostri figli”

Pubblicità

Paura per Michael Bublè: il famoso cantante si è trovato a ricevere minacce di morte che hanno spaventato tutta la sua famiglia come confermato anche dalla moglie, la modella argentina Luisana Lopilato. Le minacce a Bublè sono nate da un incidente avvenuto durante una diretta social, con il crooner che ha rifilato una gomitata alla moglie, il che ha scatenato polemiche precedenti che avevano già indicato Bublè come protagonista di episodi di violenza nei confronti della donna. Luisana ha raccontato però nel programma televisivo argentino “Intrusos” come ora l’oggetto di vere minacce sia proprio il marito, che riceve quotidianamente messaggi inquietanti accompagnati da foto di armi e quant’altro. “ Abbiamo ricevuto tanti messaggi di affetto dopo quell’episodio da parte delle persone, ma è incredibile la quantità di persone che mi hanno inviato foto con le armi dicendo che avrebbero ucciso Mike quando torneremo in Argentina “, ha confessato Luisana Lopilato, concludendo: “ Questa cosa mi fa paura e mi sento ancora spaventata, soprattutto per i miei figli “.

MICHAEL BUBLE’, LA MOGLIE: “E’ UN VERO GENTILOMO”