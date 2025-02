La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata, nella sua prima parte, ad alcuni volti del mondo dello spettacolo che negli ultimi anni hanno deciso di cambiare vita. Sicuramente avrà fatto piacere a molti rivedere un protagonista assoluto di una delle serie tv che negli anni è riuscita a restare nel cuore e memoria degli appassionati: ‘Un medico in famiglia’. Stiamo parlando di Michael Cadeddu, noto per aver interpretato il ruolo di Ciccio Martini e dunque figlio di Lele Martini. Cosa fa oggi l’ex attore? Lo ha raccontato proprio oggi nel salotto di Caterina Balivo.

Nessy Guerra: “Abbiamo paura, Tamer è a piede libero”/ “Vuole 28 milioni di euro, sta delirando”

La nuova vita di Michael Cadeddu – Ciccio di Un medico in famiglia – coincide con una passione che in realtà, come da lui spiegato, ha sempre coltivato in parallelo alla recitazione: l’ippica. Oggi l’ex attore vive infatti in Germania con sua moglie e due figli ed è diventato un importante fantino: “Sfortunatamente non ho potuto continuare questa mia passione in Italia; dico così perchè rispetto alla Germania e Francia questa disciplina non vive un grande momento e devo dire che il mio Paese d’origine mi manca…”.

La volta buona cancellato oppure no?/ Prevista una staffetta Caterina Balivo e Bianca Guaccero

Michael Cadeddu de ‘Un medico in famiglia’ a La Volta Buona: “Andare a cavallo è sempre stata la mia passione…”

Michael Cadeddu – noto per il ruolo di Ciccio in ‘Un medico in famiglia’ – sempre a La Volta Buona è stato incalzato a proposito della scelta di accantonare la passione per il cinema e la recitazione. “E’ stata una mia scelta fatta con naturalezza, andare a cavallo è la mia passione anche se ho iniziato con la tv da piccolissimo. Prima con le pubblicità, poi ‘Solletico’… Ma ho sempre avuto quest’hobby dei cavalli e l’ho sempre coltivato con il cuore: ora è diventato il mio mestiere”.

Scomparsa Daniela Ruggi/ Le indagini del “finto carabiniere”: “Ho trovato un sacco di cose in una stalla”

Caterina Balivo è stata poi incuriosita da una foto alle spalle di Michael Cadeddu ed è stato proprio l’ex volto di Un medico in famiglia a spiegare: “Lì sono a roma con quella che all’epoca era la mia fidanzata: oggi è mia moglie e insieme abbiamo avuto 2 figli”.