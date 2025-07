Michael Castorino lancia una stoccata a Shaila Gatta: le mosse social dell'amico di Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sempre più ai ferri corti. Com’è noto, i due hanno messo ufficialmente fine alla loro relazione lo scorso 31 marzo, quando, durante la finale del Grande Fratello, Shaila ha fatto il suo ritorno nella Casa lasciando Lorenzo in diretta. Il loro è stato un risvolto inaspettato, considerando che, fino a pochi giorni prima, l’ex velina aveva dichiarato di amarlo e di volerlo vivere fuori. Di conseguenza, i fan hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma, insieme allo stesso Spolverato che, inizialmente, aveva provato a riconquistarla.

Poco dopo la fine del GF, infatti, gli “Shailenzo” si sono incontrati per cercare di chiarire i vecchi rancori e fare luce su quanto accaduto nella Casa. Nonostante ciò, Shaila è rimasta ferma sulla sua opinione, mettendo un punto definitivo alla loro storia. Al principio sembrava che fossero rimasti in buoni rapporti, ma nelle ultime settimane le cose sembrano essere cambiate, tanto che non sono mancate frecciatine social tra i due. Non solo, ora è intervenuto anche uno dei migliori amici di Lorenzo, ovvero Michael Castorino.

Michael Castorino contro Shaila Gatta? Cos’è successo

Nelle ultime ore, Michael Castorino ha lasciato dei like sospetti su Instagram, scatenando la rabbia dei fan della ormai naufragata coppia formata da Shaila e Lorenzo. Infatti, sotto un post pubblicato da Michael con alcune foto che lo ritraevano insieme a Lorenzo alla premiere del film “I Fantastici 4”, diversi utenti hanno commentato contro Shaila.

Tra questi commenti, Castorino ha messo like a uno in particolare, che recitava: “Lorenzo, nessuno merita una risposta. L’ignoranza riporta ogni persona al suo posto, guarda al futuro e lascia il passato alle spalle. Non lasciare che qualcuno ti faccia sentire sbagliato o in colpa nei suoi confronti mai”. Delle parole che a molti sono sembrate delle frecciatine contro l’ex velina, e che Michael sembrerebbe condividere. Sarà davvero così? Chissà…

