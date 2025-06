Tutto su Michael, il figlio di Francesco Baccini che non si è mai sposato e che ha una vita privata top secret.

Michael è il figlio di Francesco Baccini e il suo arrivo nella vita del cantautore è stato un fulmine a ciel sereno. L’artista, infatti, ha scoperto di essere diventato papà quando Michael aveva già 3 anni: una scoperta che ha cambiato per sempre la vita dell’artista che, però, ha deciso di viversi la paternità costruendo con quel bambino che, oggi, è un ragazzo un rapporto importante come quello tra un padre e figlio. Michael è nato così da una relazione tra Baccini e una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Costruire un rapporto con il figlio, però, non è stato così semplice. Il tempo, però, ha permesso ad entrambi di conquistare la fiducia l’uno nell’altra riuscendo, così, a legarsi. Oggi, infatti, i due si parlano molto e hanno un legame speciale come quello tra un genitore e un figlio.

Le parole di Michael sul padre Francesco Baccini

“È stato l’evento più sconvolgente della mia vita: sono tornato a casa e ho trovato una lettera con una fotografia dentro e, di colpo, sono diventato un ragazzo-padre. Michael è figlio mio e di una ragazza con cui avevo avuto una relazione, ma poi avevamo perso i contatti“. Con queste parole, Francesco Baccini ha commentato la scoperta di essere papà di Michael pronunciate in una puntata di Oggi è un altro giorno.

“Volevo farti una sorpresa e volevo anche ringraziarti per tutti i consigli che mi dai, sia di vita sia per quanto riguarda la musica. Ne faccio sicuramente tesoro e spero di avere la carriera in parte simile alla tua, chiaramente diversa in quanto mia. Volevo inoltre dirti che ti voglio bene. è una cosa che non dico spesso, ma sicuramente lo dimostro”, sono state le parole di Michael Baccini a Oggi è un altro giorno.